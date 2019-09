L’acide hyaluronique, la beauté sans injection !

C’est quoi? L’acide hyaluronique sans injection est une nouvelle technique de comblement sans aiguille pour augmenter les lèvres et combler les rides, et ce, sans douleur.

Elle permet non seulement d’augmenter le volume des lèvres, mais aussi de corriger les asymétries, d’effacer les rides profondes et de retrouver la tonicité des joues. Lors de l’administration de substances cosmétiques par l’appareil, les médicaments sont beaucoup mieux absorbés et distribués sous la peau que les injections avec de simples aiguilles. L’appareil est bien entendu sécuritaire et très précis. L’acide hyaluronique fait partie des composantes du corps. On le retrouve notamment dans les cellules de la peau, mais également dans les articulations telles que les genoux par exemple. Selon des études, l’acide hyaluronique a comme propriété de nous protéger contre l’environnement, la dégradation osseuse et même contre le cancer.

C’est pour qui?

Ce traitement est destiné à ceux et celles qui veulent améliorer leur apparence, combler quelques rides et ridules, donner une apparence rehaussée et soutenue à la peau, augmenter le volume de leurs lèvres et corriger quelques petits défauts s’il y a lieu.

Comment c’est fait?

Le premier élément très important : le traitement est donné par une infirmière. La raison en est simple, bien que le traitement soit fait en douceur et avec un gel anesthésiant, l’injection peut déclencher un processus de cicatrisation. Tout comme le microneedling, à la suite de l’application du gel l’infirmière utilise l’appareil qui ressemble à un crayon afin d’effectuer l’injection de l’acide hyaluronique.

Plusieurs types d’acide hyaluronique peuvent être injectés selon le besoin de la cliente et du résultat attendu.

Comment cela se passe-t-il ?

Au départ, un bilan de santé est nécessaire pour s’assurer que vous n’avez aucune contre-indication. Ensuite, l’infirmière peut procéder au traitement : soin du visage, application du gel anesthésiant aux endroits indiqués et injection à l’aide de l’appareil hautement technologique. Dans les cas désirés et suite aux traitements, elle peut ajouter un masque de collagène ou d’acide hyaluronique pour calmer et nourrir la peau.

L’infirmière vous remettra ses recommandations à suivre après le traitement.

On débute quand ?

Quand vous êtes prête ! L’acide hyaluronique est absorbé dans le derme et son apparence dure aux alentours de 9 mois. Certes, cela est un peu moins que les injections faites par un médecin esthétique, cependant le prix est très avantageux.

Le tarif varie entre 250 $ et 450 $ par traitement selon l’évaluation effectuée lors de votre consultation gratuite.

Fréquence suggérée?

Tout dépendamment de ce que vous aimeriez traiter et les recommandations de notre infirmière, vous pouvez recevoir les traitements désirés aux intervalles qu’elle vous recommandera. Vous pouvez d’ailleurs en discuter avec elle lors de votre consultation gratuite.