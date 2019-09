Signé SP optimise son expérience client

La designer senior Sandra Patry, récemment propriétaire de l’agence Dessins Drummond, dévoile au grand jour l’emplacement de son tout nouvel établissement situé au 760, 90e rue à Saint-Georges. Entrepreneure accomplie depuis près de 20 ans, la femme d’affaires développe et amène Signé SP à un niveau supérieur pour ses employés et sa clientèle.

Croissance et nouveaux partenaires

Entreprise en constante évolution, ces nouveaux partenariats démontrent bien que les demandes sont sans cesse grandissantes. La croissance exigeait pour Signé SP l’investissement pour un espace de travail parfaitement adapté aux besoins de son équipe et de sa clientèle.

L’Emménagement se fera dans un local ergonomique et totalement avant-coureur, sur deux étages dans lequel une salle d’exposition, où tous les échantillons et matériaux proposés par la designer y seront présentés. Assurer un service impeccable, tel est la priorité de Mme Patry.

Désormais, partenaire avec les compagnies Dessins Drummond et ADN Architecture, la designer agit à titre de chargée de projet et offre à ses clients la possibilité de choisir un plan de maison clé en main et personnalisable.

Toujours à l’affût des dernières avancées technologiques, la designer mise sur l’utilisation d’outils à la fine pointe de la technologie, l’écoresponsabilité et le développement durable sont des valeurs importantes pour Mme Patry.

Concept audacieux et novateur

Concept unique, Outdooring conçu par Signé SP se veut une expérience unique. Espace huppé et raffiné, la terrasse possède une porte de garage, qui une fois ouverte, donnera sur une terrasse aménagée, avec vue sur une magnifique zone boisée. Il était primordial pour la propriétaire de pouvoir offrir un espace de travail attirant et stimulant, mais surtout ressourçant pour son personnel, maintenant constitué de 5 professionnels.

À propos de Signé SP

Fondé à Saint-Georges en 2003, Signé SP est une entreprise de conception architecturale offrant un service clé en main, sur mesure pour les professionnels et les particuliers. Service impeccable et haut de gamme dirigé d’une main de fer par la designer senior Sandra Patry, Signé SP se positionne comme étant la référence en conception architecturale dans la région.