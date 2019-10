Conseils pour éviter de vous blesser le jour de votre déménagement

Vous connaissez les techniques d’emballage et de préparation pour votre déménagement ? Par contre, connaissez-vous les moyens d’éviter les blessures ? Déménagement JFC vous présente quelques conseils.

Les causes de blessures pendant un déménagement sont nombreuses : soulever des charges trop lourdes, l’utilisation de mauvaises techniques ou l’utilisation inadéquate de l’équipement. De plus, il y a les risques de chutes, de mouvements brusques, d’instabilité, etc.

Comment éviter les blessures avant le déménagement ?

La préparation avant le Jour « J » minimisera les probabilités que vous vous blessiez.

Un bon emballage

Lors de l’emballage, il est primordial de s’assurer de bien calculer le poids dans les boîtes. Répartissez les charges et évitez de mettre les objets lourds ensemble. Si vos meubles peuvent être démontés, faites-le quelques jours d’avance.

Une planification exemplaire

Vous devriez faire une liste des risques qui pourraient arriver le jour du déménagement. Également, assurez-vous de bien connaître votre parcours : vérifiez le stationnement, la distance du nouvel appartement avec votre camion, le type d’escalier, la météo, etc.

Un équipement bien adapté

Il est recommandé d’avoir en votre possession un équipement sécuritaire et adapté. Si vous louez un camion, demandez s’il y a une rampe de transport. Un harnais pour soulever les objets lourds est un choix judicieux. Les objets lourds et encombrants peuvent être transportés à l’aide d’un diable ou un chariot à quatre roues. Si vous ne vous sentez pas à l’aise de déplacer vos meubles, vous pouvez faire appel à des experts de déménagement.

Comment éviter les blessures le jour du déménagement ?

La journée même du déménagement, vous devriez suivre ces conseils.

Prenez votre temps

Il est normal selon divers facteurs que vous pensiez ne pas disposer de beaucoup de temps pour tout transporter. Par exemple, les nouveaux locataires veulent emménager, vos aides ne sont pas disponibles toute la journée, etc. Malgré tout, vous devez répartir de manière égale votre journée.

Avant de débuter, échauffez-vous en prenant les plus petites charges en faisant des allers-retours entre votre ancien logement et le camion. Pour le restant de la journée, prenez de nombreuses pauses qui vous permettront d’analyser la situation.

Sélectionnez de bons gants et de bonnes chaussures

Une bonne paire de gants et de chaussures feront toute la différence. Les gants doivent posséder une bonne adhérence et une épaisseur pour éviter les coupures, mais qui permettent à vos mains de respirer ?

Choisissez des chaussures fermées pour protéger vos pieds et qui possèdent une semelle antidérapante pour éviter les chutes.

Adoptez une bonne posture

Une bonne posture sera la clé dans la prévention des blessures musculaires.

Finissez votre journée par du repos

Après des efforts intenses, buvez beaucoup d’eau et étirez tous vos muscles. Finalement, prenez une bonne position de repos. Celle de s’allonger sur le dos et de surélever vos jambes est la plus recommandée. Ne videz pas vos boîtes le jour même si la situation vous le permet.

