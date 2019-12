Le Massif du Sud débute sa 30e saison le 7 décembre

Voir la galerie de photos

À Saint-Philémon, la station touristique du Massif du Sud ouvrira officiellement sa saison de ski le 7 décembre, ce qui sera la 30e fois qu'elle se produit puisque les installations ont été inaugurées en 1989.

L'endroit est tout désigné avec ses 33 pentes à dévaler pour les amateurs de poudreuse et de sous-bois, la marque de commerce du centre dont la réputation n'est plus à faire. Tant les professionnels que les débutants peuvent trouver au Massif du Sud des descentes répondants à leur niveau de maîtrise du sport de glisse.

C'est le temps de profiter des rabais pour skier avec des forfaits en prévente comme les livrets de 10 billets pour les étudiants, les adultes et les seniors.

La promotion Pass Pow, pour les 19-35 ans, revient pour une 2e année avec de nombreux rabais alors que la Passe Sasquatch s'adresse aux jeunes skieurs à partir de 7 ans.

Parmi les rabais consentis dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire de la station, notons la remise gratuite de deux paires de ski junior à l'achat d'un billet de saison familial.

Hébergement et bar

Le Massif du Sud est gestionnaire de location pour plusieurs hébergements qui sont situés sur son site. Il y a des chalets de deux à quatre étoiles pouvant accueillir jusqu'à 24 personnes. Le bar à smoothie Alpin et le bar le Sous-Bois sont une occasion de bien commencer la journée... et de bien la terminer dans le cas du second.

Aussi, comme les sentiers de motoneige passent à proximité des installations, on offre un service de relais pour les amateurs de ce loisir.

Enfin, une série de soirées et d'événements seront organisés tout au long de la saison pour marquer les 30 ans de la station du Massif du Sud.

Informations pratiques

Adresse : 1989, route du Massif, Saint-Philémon

Téléphone : 418-469-3676

Télécopieur : 418-469-3150

Site Internet : http://massifdusud.net/

Twitter : https://twitter.com/massifdusud

Facebook : https://www.facebook.com/StationTouristiqueMassifduSud