Quel est le moment de l’année idéal pour déménager ?

Vous avez décidé de déménager cette année ? Vous ne savez pas vraiment quel est le meilleur moment de l’année pour bouger ? N’oublions pas qu’au Québec nous avons quatre saisons et que chacune d’elles comporte des avantages, mais aussi des inconvénients. Déménagement JFC vous présente une liste pour vous aider à prendre votre décision.

Été

La majorité des Québécois déménageront pendant l’été et en particulier le 1er juillet qui marque généralement la fin d’un bail. Au niveau des avantages, vous pouvez profiter des jours fériés ou de vos vacances pour un déménagement plus calme. De plus, si vous avez des enfants, c’est le moment idéal, car ils pourront débuter leur année scolaire dans leur nouvelle école en même temps que tous les autres et ils sont également en congé. Cette transition sera plus douce pour eux et pour vous.

En été, les températures peuvent grimper rapidement et la chaleur rend les efforts physiques pénibles et peut même donner des coups de chaleur. Si vous déménagez pendant la saison des vacances ou les jours fériés et que vous changez de région, vous pourriez avoir le malheur de tomber sur du trafic. Tout comme mentionné un peu avant, n’oublions pas que c’est la saison forte des déménagements et que les déménageurs sont bien occupés et peuvent parfois augmenter leurs tarifs. Et encore une fois, les vacances peuvent être à la fois un avantage, mais aussi un inconvénient, car vos amis qui pourraient vous aider risquent d’être en congé et à l’extérieur.

Automne

Avec la fin de la saison estivale, la majorité des travailleurs sont de retour à leur emploi. La saison haute des compagnies de déménagement viennent de se terminer et sont donc beaucoup plus disponibles et offrir plusieurs dates. En début d’automne, les conditions météo ne sont ni trop chaudes, ni trop froides.

Par contre, il faudra que vous fassiez vos premières démarches durant l’été pendant vos vacances. Peu de gens aiment faire de la gestion quand normalement ils devraient se reposer et profiter du soleil.

Hiver

Lors de cette saison, les déménageurs sont plus flexibles et plus rapides pour le choix de la date du déménagement. Tout comme pour l’été, plusieurs entreprises ferment pendant quelques jours pour le temps des Fêtes et vous pourriez profiter de ces vacances pour bouger.

N’oubliez pas que vos amis risquent d’être dans leur famille ou partir pendant cette période vous restreignant dans le nombre de paires de bras pour vous aider. L’hiver au Québec est souvent rude. La neige et le verglas pourraient déranger vos plans et particulièrement si les routes ne sont pas dégagées.

Printemps

Lorsque la neige commence à fondre sous la montée de la chaleur, les conditions idéales pour un déménagement sont de retour. Les déménageurs sont peu occupés et seront donc facilement disponibles. On retrouve au calendrier plusieurs jours fériés comme le Vendredi Saint, lundi de Pâques et la Journée nationale des patriotes. Ces jours sont idéals pour faire vos cartons ou déménager si vous ne faites pas affaire avec une entreprise de déménagement.

Chaque saison a son prix

Si vous décidez de louer un camion pour déménager, le prix de location variera selon le nombre d’heures requis, le lieu de la prise de possession et du retour, les dimensions du camion, le kilométrage effectué et le temps de l’année. En basse saison, comptez en moyenne entre 75 $ et 130 $ par jour, assurance comprise pour un camion de 16 pieds. En juillet, attendez-vous à payer parfois le double du tarif, mais si vous réservez d’avance vous pourriez réduire vos coûts.

Notons que de déménager sans l’aide de professionnels comporte des risques. Le manque d’expérience peut jouer contre vous. Alors, si vous voulez la paix d’esprit vous pourrez hors-saison faire appel à un service de déménageurs. Leurs tarifs peuvent varier de 100 $ à 130 $ l’heure pour trois hommes et comprennent souvent une assurance contre les bris. Vous devez faire l’emballage vous-même. À l’approche du 1er juillet, vous pourriez vous faire demander le double du tarif par certaines compagnies.

Déménager en semaine

Si vous pouvez déménager la semaine au lieu de la fin de semaine c’est l’idéal. De plus, pensez à le faire dans la dernière semaine de chaque mois. Les demandes sont moins nombreuses en semaine et cela coûtera moins cher.

Ainsi, si vous avez le luxe de pouvoir choisir la saison de votre déménagement, pesez les pour et les contre avant de prendre votre décision.

Contactez-nous !