Évaluer le rendement des fonds

Points à considérer dans l’évaluation du rendement.

- Les rendements spectaculaires à court terme sont rarement durables et révèlent une volatilité élevée.

- Lorsqu’on évalue le rendement d’un Fonds, il faut toujours tenir compte du niveau de risque des autres fonds auxquels on le compare.

- Nous devons gérer les attentes des clients en choisissant des fonds qui conviennent à leur tolérance au risque et à leurs objectifs financiers.

- Il vaut mieux mesurer le rendement au niveau du portefeuille (et non au niveau du fonds) et sur une longue durée.

- Les attentes de rendement doivent être réalistes et liées à la composition de l’actif du portefeuille.

Établir des attentes de rendement

Les attentes de rendement des clients se nourrissent du type d’information qu’on leur fournit. Une évaluation juste des rendements vous permet de répondre efficacement aux questions qui pourraient être soulevées sur le rendement à court terme.

En général, on évalue le rendement d’un fonds en le comparant à celui d’un groupe d’homologues ou à celui d’un indice financier. Toutefois, ces méthodes ne tiennent pas compte des objectifs financiers du client, et c’est pourquoi il serait plus approprié de juger du rendement selon qu’il permette d’atteindre ou non ces objectifs.

Les investisseurs sont souvent obnubilés par les rendements élevés à court terme, et ils s’inquiètent lorsque leurs placements ne suivent pas le rythme. Or, on oublie souvent que les rendements spectaculaires que l’on remarque ailleurs ne sont pas durables, et c’est pourquoi le rendement devrait être évalué à long terme et au niveau du portefeuille.

Comme le montre le graphique au bas, la volatilité des rendements est plus grande à court terme. À long terme, elle est nettement moindre (surtout au niveau du portefeuille) étant donné l’exposition à plusieurs cycles boursiers et économiques. C’est seulement à long terme que l’on peut vraiment savoir si un portefeuille convient aux objectifs de placement du client. Il est essentiel de se concentrer sur le rendement au niveau du portefeuille, car on se laisse ainsi moins distraire par les envolées des marchés.

La nervosité gagne parfois les clients lorsque certains fonds obtiennent de mauvais résultats. Il faut cependant savoir qu’un portefeuille correctement diversifié comprend à la fois des fonds qui se comportent bien et des fonds qui se comportent mal, selon que tel ou tel marché est en faveur ou non auprès des investisseurs.

Un portefeuille adéquatement diversifié permet de profiter des mouvements à la hausse tout en atténuant les effets des mouvements à la baisse. Cette approche éprouvée a permis à de nombreux épargnants d’atteindre leurs objectifs.

Comparer les rendements

Bien que la plupart des gestionnaires de fonds visent un rendement supérieur à la moyenne, ils assument des niveaux de risque différents pour y arriver. Avec une stratégie à haut risque, le rendement peut être excellent une année, et médiocre l’année suivante. Lorsque l’on évalue les rendements dégagés par les différents gestionnaires, il faut toujours tenir compte du risque pris pour les obtenir. Il faut également s’assurer de comparer des fonds aux objectifs similaires. Souvent, des fonds ayant des objectifs différents se retrouvent dans le même groupe d’homologues, et cela peut être trompeur.

Fonds de la Société de fonds ou fiducies d’investissement à participation unitaire ?

Les fonds de la Société de fonds et les fiducies d’investissement à participation unitaire correspondantes ont les mêmes gestionnaires de portefeuille et objectifs de placement. Toutefois, des écarts de rendement à court terme peuvent survenir, car les rentrées et les sorties de fonds de chacun peuvent différer, entraînant ainsi des attributions légèrement différentes à certaines positions en actions.