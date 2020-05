Instruments de vol - 2e partie

LES Instruments de vol - partie 2

Pour faire suite à ma dernière chronique, nous continuerons l’analyse des trois autres instruments.

#4 Le coordinateur de virage. Il sert à centrer notre virage afin d’éviter que l’on glisse vers l’intérieur ou l’extérieur dans un virage en maintenant la petite bille au centre. Les ailes du petit avion servent de référence pour effectuer un virage de 360 degrés en 2 minutes, soit 3 degrés/seconde, ce qui s’appelle un virage au taux standard, et ce, lorsque les ailes du petit avion sont alignées avec les barres blanches.

À ne pas confondre avec l’angle d’inclinaison de l’avion. Lorsque les ailes sont inclinées d’un côté ou de l’autre, cela ne donne pas l’angle d’inclinaison comme l’horizon artificiel, mais bien une indication du taux de virage.

#5 Le gyro directionnel ou conservateur de cap. Il sert principalement à nous permettre de suivre un cap précis sans avoir à se référer continuellement à la boussole, qui a tendance à bouger beaucoup surtout en cas de turbulences. De plus, le conservateur de cap peut être couplé à un pilote automatique afin de nous permettre de suivre un cap bien précis. Comme son nom l’indique, il fonctionne à l’aide du gyroscope.

#6 Le variomètre. Il nous indique combien de pieds/minute l’avion descend ou monte. Cela nous est très utile pour estimer le temps que cela prendra pour atteindre une altitude donnée. Par exemple, si je veux monter à 6 000 pieds et que je suit à 1 000 pieds d’altitude, je sais que si je monte à 500 pieds/minute, cela me prendra 10 minutes pour atteindre l’altitude désirée. Même chose pour la descente, Quand on connait dans combien de temps nous serons à notre destination, par exemple 6 500 pieds et que l’on sait que nous devrons être à 1 500 pieds dans 10 minutes, nous devrons donc perdre 5 000 pieds dans les 10 prochaines minutes soit 500 pieds/minutes.

Reprenons maintenant chacun de ces instruments en les expliquant davantage dans cette petite vidéo instruments2.avi

Ça complète la portion sur les instruments de vol. Je suis en train de préparer d’autres chroniques sur les instruments qui seront présentées plus tard au cours de la saison.

Bien sûr, on retrouve aujourd’hui ce que l‘on appelle des Glass cockpits. Ce sont essentiellement les mêmes instruments mais présentés sur des écrans cathodiques. Si vous y regardez de près, vous aller y voir les mêmes informations que présentées sur des instruments analogiques, mais la comparaison s’arrête là.

La quantité d’information qui y est générée sous forme graphique est phénoménale et on a besoin d’un certain entrainement afin de permettre à notre cerveau d’être en mesure de bien comprendre toute l’information qui est présente. Instruments moteurs, navigation, météo, trafic aérien, etc.

Sans compter que ces instruments ne sont pas donnés. Leur coût peut facilement excéder les 40 000 à 60 000 dollars dans un petit avion de plaisance.

Mon fils Francois possède un magnifique avion (Glasair III) équipé d’un glass cockpit. En voici une brève description glasscokpit.avi

Dans ma prochaine vidéo, je vais tenter de vous expliquer en termes simples le fonctionnement d’un moteur à réaction.