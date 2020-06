Le restaurant La Belle Province redémarre en neuf

Compte tenu de la crise du coronavirus et de ses impacts sur l'activité économique, ll faut avoir beaucoup d'aplomb et des nerfs d'acier pour se lancer en affaires ces temps-ci, spécialement dans le secteur de la... restauration!

En tout cas, c'est le défi que vient de relever Céline Bernard, qui a repris à son compte la franchise de Saint-Georges du restaurant La Belle Province, installé au 10125 du boulevard Lacroix.

Cette Française du Nord est arrivée en Beauce en octobre dernier seulement, à la suite de son mari qui est actuellement camionneur dans la région. Dans son pays d'origine, elle a travaillé dans le milieu culinaire mais elle présente un parcours de carrière varié, ayant même été entrepreneure en construction pendant plusieurs années.

C'est pourquoi la restauratrice ne trouve pas la démarche périlleuse. « Je pense qu'au contraire, ça permet de remettre les choses à plat. Repartir sur de nouvelles choses, redonner une vitalité à La Belle Province à Saint-Georges qui, je pense, a le potentiel d'être un resto vraiment bien et profiter de la fermeture pour redémarrer dans le neuf », de dire la dame d'un ton convaincant et convaincu.

L'établissement a donc rouvert le 21 mai avec les cinq employés qui y travaillaient avant la fermeture. Comme les autres restaurants, les repas préparés sont des mets pour emporter et compte tenu qu'il n'est pas encore permis d'ouvrir les salles à manger, Mme Bernard ne sert pas de petits déjeuners pour l'instant. Les heures d'ouverture sont de 11 h à 20 h, sept jours sur sept.

Le menu aussi repart en neuf pour certains items phare de la chaîne. Ainsi, fini les frites cuites dans l'huile: elles le sont dorénavant dans la graisse, ce qui est l'approche traditionnelle, comme font les Belges! « Elles sont du coup bien croustillantes à l'extérieur et bien moelleuses à l'intérieur », de signaler la cuisinière.

Pour le smoke meat, il est maintenant entièrement cuit à la vapeur (et non pas réchauffé au micro-ondes) et découpé devant le client, ce qui permet de « garder tout son jus et sa belle couleur rosée. »

Deux nouvelles variétés de poutine s'ajoutent aussi au menu: porc effiloché et poulet épicé au piment de Cayenne.

Céline Bernard recherche aussi activement des cuisiniers et cuisinières à temps plein et à temps partiel « pour travailler dans une ambiance joyeuse et familiale ». Les personnes intéressées n'ont qu'à se présenter directement au comptoir du restaurant durant les heures d'ouverture ou encore envoyer leur cv par courriel ([email protected]).

La Belle Province de Saint-Georges possède sa propre page Facebook (Facebook.com/labelleprovincestgeorges). Le menu est aussi accessible via le site Web de La Belle Province (Restaurantlabelleprovince.com). Pour commander à l'avance par téléphone, il suffit de composer le 418 222-5152.