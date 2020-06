VIDÉO : Scoop Vision, un service de qualité à prix d'Internet

Voir la galerie de photos

La boutique Scoop Vision, installée à Saint-Georges, offre un service de qualité professionnel en plus d’offrir des prix d’internet en succursale.

Il y a plusieurs avantages à choisir cette équipe : vous pouvez venir essayer les produits directement en magasin, plusieurs grandes marques se retrouvent sur les tablettes en plus de leurs marques privées qui composent la moitié de leur inventaire.

Il y a des montures dans une vaste gamme de prix pouvant varier entre 39 $ à 500 $. De plus, une garantie d’un an est offerte sur tous les défauts de fabrications des verres et montures et une garantie de trois mois sur la vision.

Les clients peuvent repartir avec leur lunette une heure après l’achat de verre simple vision, puisqu’ils ont leur propre laboratoire en succursale.

Il y a également un service de verre de contact et un opticien qui s’occupera de faire un ajustement adéquat des lunettes pour favoriser votre confort et votre satisfaction.

La succursale se trouve au 8660 boulevard Lacroix, Saint-Georges.

Pour plus d’informations, visitez https://scoopvision.ca