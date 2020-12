Comment préserver l’équilibre

de notre santé mentale

La santé mentale est un sujet qui touche tous les êtres humains et qui demeure un enjeu de société depuis des décennies. Elle peut être une source de préoccupation importante autant sur la sphère politique que la sphère individuelle. La santé mentale, c’est la capacité de ressentir les choses, de réfléchir et d’agir de manière à pouvoir s’épanouir. C’est également notre santé mentale qui nous permet d’apprécier la vie, de faire face aux défis et de surmonter les périodes difficiles qui se présentent à nous. Elle renvoie à la capacité d’être en relation avec soi-même et les autres et elle nous permet de prendre des décisions quant aux différents choix de vie. Tout le monde, sans exception, a une santé mentale.

La santé mentale est quelque chose d’unique et de propre à chaque individu. Chaque personne doit trouver son équilibre personnel, sa définition personnelle pouvant lui permettre de se dire : « Je vais bien et je me sens bien ». La santé mentale est également quelque chose qui est constamment en mouvement. Il est fort possible qu’à certaines périodes de votre vie vous vous êtes dit : « Je trouve que je ne vais pas très bien ces temps-ci » ou encore « J’aime moins ma vie en ce moment », ce qui est tout à fait normal. En fait, personne ne peut éviter de vivre certaines périodes plus difficiles comme par exemple le contexte actuel de pandémie qui a un impact considérable sur la santé mentale des gens. Il est donc impossible d’aller toujours et tout le temps bien.

Certains ont une santé mentale plus fragile, que ce soit en lien avec leur bagage héréditaire, leur personnalité ou encore reliée à différents événements de la vie qui ont pu générer une détresse psychologique importante comme une enfance difficile ou un traumatisme par exemple. La capacité de faire preuve de résilience peut être un facteur déterminant à ce niveau. En effet, certaines personnes ont pu vivre des événements particulièrement difficiles et ont su malgré tout faire face à l’adversité et s’en sortir sans séquelles psychologiques majeures alors que d’autres peuvent ne pas avoir cette même capacité et ce, bien malgré eux.



Comment faire pour préserver notre santé mentale?

Il n’y a pas qu’une seule bonne réponse à cette question. Voici toutefois quelques conseils et éléments pouvant favoriser le maintien de votre équilibre mental. D’abord, une réponse adéquate aux besoins de base demeure à prioriser; avoir une alimentation saine et équilibrée, dormir un nombre d’heure suffisant par nuit (les besoins peuvent varier d’une personne à une autre), avoir un toit sur la tête et se sentir en sécurité chez soi. Certes, être capable de subvenir à ses besoins financiers demeure également un élément non-négligeable à prendre en compte. Si ces besoins de base vous semblent assez bien équilibrés, il est alors plus accessible d’approfondir sur des moyens favorisant l’équilibre émotionnel et psychologique.

D’abord, il est essentiel de se connaitre ou d’apprendre à se connaitre comme individu et être en mesure de savoir ce qui nous apaise, ce qui nous réconforte et en revanche ce qui nous plaît moins ou ce qui nous enlève de l’énergie. Être en mesure de pouvoir réfléchir et d’identifier nos valeurs, nos croyances, nos forces, nos expériences, nos accomplissements, nos projets et nos rêves sont également d’autres moyens pour mieux se connaître. Apprendre à se connaître, c’est aussi savoir identifier nos limites et définir ce qui est inacceptable pour nous. C’est d’être à l’écoute de soi et de ce que notre intuition nous dit. C’est d’être capable de dire « non » et de se dégager face à une demande ou à une situation qui ne nous plaît pas. C’est d’être en mesure de pouvoir cibler différentes actions ou gestes qui nous aide à prendre soin de nous, à se faire plaisir et à se changer les idées.

Autrement, si vous en avez la possibilité, il peut être bien de tenter de sortir de sa zone de confort en expérimentant des choses nouvelles, en s’intéressant à un sujet complètement nouveau et en ressortant le côté créatif en vous, que ce soit par le biais de la musique, le dessin, la cuisine, la nature, etc. L’objectif ici est de vivre un sentiment de fierté, d’accomplissement et de ressentir une certaine motivation à se mettre en action par quelque chose de nouveau et de stimulant.

Bien que ce moyen soit plus difficilement accessible ces jours-ci, l’entretien de nos relations sociales et familiales, les échanges, les partages et les confidences avec nos proches contribuent à ce que nous puissions nous sentir entourés, reconnus et aimés. Maintenez vos contacts, même si parfois vous avez l’impression de n’avoir rien de nouveau à raconter. Donnez-vous le droit d’aller moins bien certains jours et de le partager à quelqu’un qui sera disponible. Ainsi, on se sent moins seul. Autant que possible, riez ! Que ce soit en regardant un film comique, des vidéos drôles sur internet ou en discutant avec une personne avec qui les fous rires sont faciles.

Enfin, et bien sûr, l’exercice physique demeure un moyen très efficace et bon pour la santé physique et mentale. Elle stimule le cerveau et agit sur les neurotransmetteurs en augmentant notamment la production naturelle de sérotonine et de dopamine qui a des effets antidépresseurs. L’endorphine est aussi sécrétée et donne un effet de bien-être après un effort physique. L’exercice physique diminue aussi la sécrétion de cortisol (l’hormone du stress). Prendre une grande marche en nature, faire du yoga, des étirements, de la raquette ou du ski de fond en hiver. Osez mettre le nez dehors, faite-le pour vous !

À tous et à toutes, l’équipe de Le Sillon vous souhaite un heureux temps des fêtes ! Profitez de l’occasion pour prendre soin de vous, soyez indulgents et bienveillants envers vous et offrez-vous des petits plaisirs que vous n’avez pas souvent l’occasion de vous offrir.

Vous avez des questions, des inquiétudes? Vous avez besoin de plus d’information? N’hésitez pas à nous contacter.



Maude Bouchard, T.S.

Et toute l’équipe de Le Sillon