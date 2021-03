Groupe RCM propose la reconnaissance des acquis en charpenterie-menuiserie à ses employés

Groupe RCM est une entreprise située à Saint-Benoit-Lâbre, qui conçoit et fabrique des bâtiments modulaires de types commerciaux, institutionnels et multirésidentiels, tel que des hôtels, des écoles, des condominiums, des résidences de personnes âgées, des campements et bien d'autres.

Dans cette entreprise créée il y a 20 ans, ce sont plus de 200 employés qui travaillent chaque jour afin de concevoir des bâtiments modulaires confortables, durables et de qualité supérieure.

Reconnaissance des acquis en charpenterie menuiserie (RAC)

Comme toutes entreprises, le recrutement de main-d’œuvre qualifiée est difficile. Avec l’expansion de l’entreprise dans les dernières années, l'entreprise devait absolument trouver des solutions pour attirer et retenir la main-d’œuvre.

L’Entreprise avait déjà certains programmes de formation et de rétention de la main-d’œuvre en place. Par contre, l’intérêt était d’aller encore plus loin.

C’est lorsque Richard Fortin de la CSSBE, conseiller reconnaissance des acquis pour charpenterie-menuiserie, a pensé à RCM Modulaire pour tenter d’intégrer la RAC en charpenterie-menuiserie.

Ce programme est une démarche qui permet d’obtenir une reconnaissance officielle des compétences en regard d’un programme d’études. Elle peut être faite en classe ou en emploi.

« Je savais qu’on n’avait pas fait le tour des gens disponibles et intéressés pour la RAC en charpenterie-menuiserie. En étant responsable des programmes de reconnaissance des acquis, je trouvais que RCM était une belle entreprise pour implanter la RAC en charpenterie-menuiserie », a commenté Richard Fortin.

M. Fortin savait que RCM Modulaire avait des gens compétents sans nécessairement avoir un diplôme dans le domaine. En plus de la proximité de l’entreprise au centre de formation professionnelle, RCM avait un intérêt à former et développer ses gens.

Après quelques semaines de préparation, le programme a pris forme chez RCM Modulaire.

L’employeur ne pensait pas avoir un si grand succès. À sa grande surprise, le groupe a été complet avec ses 15 employés participants, ce qui représente le premier groupe de RAC en entreprise en charpenterie-menuiserie au Québec.

Qu’en pensent les participants du programme?

Les participants apprécient beaucoup le fait de se faire offrir une formation par leur employeur qui leur permet d'accéder au diplôme d'études professionnelles en charpenterie-menuiserie. D'ailleurs, Cathy Bilodeau, une des participantes témoigne:

« Cela fait déjà 10 ans que je fais partie de la grande équipe de RCM Modulaire. Dans la première année, je faisais le nettoyage des modules terminés. Par la suite, une opportunité s’est présentée à moi et je l’ai acceptée même si j’étais un peu effrayée au départ, car je manquais de confiance en moi. Au fil des années, j’ai acquis beaucoup de connaissances dans le domaine de la construction, je me sentais donc plus en confiance. Aujourd’hui, l’entreprise nous donne l’opportunité de faire notre RAC en charpenterie-menuiserie, ce qui nous permettra d’acquérir notre DEP. De plus, je peux ‘’challenger’’ mon fils quotidiennement qui est présentement au DEP en charpenterie-menuiserie. Je suis très heureuse de faire partie de l’équipe de RCM. Nous avons des collègues de travail formidables et l’entraide règne dans l’usine. Merci pour votre confiance. »

Groupe RCM est un endroit idéal pour venir apprendre le métier de charpentier-menuisier, ou bien afin de démontrer ses compétences déjà acquises. « Groupe RCM a su profiter de cette opportunité et ont vu les avantages d’intégrer la RAC dans leur entreprise. En effet, du côté de l’Employeur, ça leur permet de développer la compétence à l’interne, de reconnaître leurs employés et ainsi une plus grande polyvalence dans leur main-d’œuvre. Du côté de l’employé, ça lui permet d’accéder à un diplôme d’études professionnelles, d’accéder à des postes et des tâches plus diversifiées et leur formation est gratuite », a ajouté Richard Fortin.

Si tu as envie de te joindre à l’équipe, de travailler pour un employeur qui est à l’écoute de ses employés, qui priorise le travail d’équipe ainsi que la formation continue, postule à [email protected] ou en appelant au 418-227-4044.