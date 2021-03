Treize questions pour tester votre audition

La perte auditive chez les baby-boomers est un problème fréquent. En reconnaître les signes est important. C’est un pas dans la bonne direction pour prendre soin de sa santé.

Plusieurs personnes atteintes de troubles auditifs mettent trop de temps avant de rencontrer un audioprothésiste. « En moyenne, les gens prennent sept ans avant de passer à l’action », indique Joël Bérubé de la clinique Bérubé-Brassard audioprothésistes. « Avec les années, la perte auditive peut notamment conduire à l’isolement social et à des limitations fonctionnelles. »

Voici une série de 13 questions qui vous aideront à déterminer si vous avez des problèmes auditifs. Ce questionnaire a été conçu par les professionnels de la santé de Bérubé-Brassard audioprothésistes:

1) Lorsque vous regardez la télévision avec d’autres personnes, demandez-vous régulièrement d’augmenter le volume pour bien entendre ce qui se dit?

2) Demandez-vous aux gens de répéter?

3) Avez-vous de la difficulté à comprendre quand vous ne voyez pas le visage de la personne qui parle?

4) Avez-vous l’impression que les gens marmonnent ou ne parlent pas clairement?

5) Avez-vous souvent du mal à comprendre une conversation s’il y a du bruit autour de vous ou quand d’autres personnes parlent en même temps?

6) Des gens autour de vous ont-ils demandé si vous aviez un problème auditif?

7) Trouvez-vous que les gens parlent trop vite (à la télé, les amis, les médecins)?

8) Évitez-vous de participer à des événements (fêtes, soupers de groupe) parce que vous n’entendez pas ce qui est dit quand il y a trop de bruit?

9) Avez-vous de la difficulté à entendre couler l’eau du robinet ou du bain quand vous êtes dans une autre pièce?

10) Lors de conversations en voiture, au restaurant, ou dans tout autre endroit bruyant, avez-vous de la difficulté à saisir exactement ce qui est dit?

11) Vous sentez-vous fatigué quand vous devez parler ou écouter longtemps?

12) Lors de rassemblements, cherchez-vous à vous asseoir près des personnes qui parlent pour pouvoir saisir leur propos?

13) Trouvez-vous souvent difficile de savoir d’où proviennent les sons?

Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, vous avez peut-être un problème d’audition. Il est conseillé de rencontrer un professionnel de la santé. Au Québec, seul un audioprothésiste peut vendre, installer, ajuster ou remplacer des prothèses auditives. À noter que chez Bérubé-Brassard audioprothésistes, le test de dépistage auditif est donné sans frais*.

Voici quelques statistiques:

• Une personne sur neuf aurait besoin de prothèses auditives dès l’âge de 50 ans;

• Une personne sur trois à partir de 65 ans;

• Une personne sur deux à partir de 75 ans.

Causes et solutions

« Il existe plusieurs causes qui peuvent expliquer les troubles auditifs, comme une exposition prolongée au bruit ou un traumatisme. C’est notamment le cas des gens de 50 ans et plus qui sont malentendants. Cependant, dans la majorité des cas, c’est le vieillissement qui en est responsable. Avec le temps, le système auditif se détériore. En règle générale, il commence à être moins efficace vers l’âge de 60 ans », note Joël Bérubé.

« Dans 90 % des cas, les gens que nous rencontrons dans nos cliniques ont besoin de prothèses auditives. Dans la plupart des cas, la perte auditive est de nature neurosensorielle et donc irréversible. Les personnes ayant besoin d’une chirurgie sont plutôt rares mais si le besoin est là, nous vous référons directement à un oto-rhino-laryngologiste », souligne M. Bérubé.

Aujourd’hui, les prothèses auditives sont délicates, voire presque invisibles. Elles sont aussi dotées de technologies sophistiquées. « Par exemple, elles peuvent s’ajuster automatiquement en fonction de différents environnements sonores et transférer le son de la télévision et du cellulaire directement dans les prothèses auditives », explique l'audioprothésiste.

Il faut compter en 1500 $ et 3250 $ pour de tels appareils. La plupart des prothèses d’entrée de gamme sont payées par la RAMQ. Pour plus d’information, on peut consulter le site Internet de Bérubé-Brassard audioprothésistes en cliquant ici.

* Offre permanente