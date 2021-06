Le Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce-Sud propose des services d'aide à l'immigration

Parmi les nombreuses compétences du Carrefour Jeunesse Emploi Beauce Sud (CJE), on retrouve un service pour l’immigration des travailleurs et des étudiants étrangers qui permet d’aider à la fois les nouveaux arrivants, mais également les entreprises.

L’organisme couvre l'entièreté du territoire de la MRC Beauce-Sartigan et ses services sont gratuits.

Le nerf de la guerre c’est l’information

Le CJE dispose d’un volet de sensibilisation qui permet de faciliter l’intégration des immigrants auprès des Québécois, étant donné que les cultures sont différentes en fonction de chaque pays ou région du monde.

L’organisation propose des formations dans les organismes et les entreprises à propos du choc culturel et pour faire changer les préjugés. Par exemple, de nouvelles formations à venir portent sur les religions du monde ou la position des femmes dans le monde afin de parfaire les connaissances des citoyens. Avec le même objectif, des conférences sont également présentées dans les résidences pour aînés.

Depuis maintenant trois ans, le Carrefour Jeunesse Emploi de Beauce Sud est présent chaque semaine dans une chronique sur la radio Cool FM. « Les sujets ne sont jamais revenus parfaitement identiques et l’angle n’est jamais le même en fonction des personnes qui parlent. Par exemple, une personne du Sénégal est venue parler de son pays, on a parlé aussi de l'enseignement qui est différent entre le Québec et la France », de spécifier Mélanie Grenier qui travaille dans l’organisation depuis une dizaine d’années.

Plusieurs activités interculturelles permettent également de rassembler les Québécois, les immigrants et d’échanger simplement. En raison de la pandémie, certaines ont dû être annulées au cours de la dernière année, mais cela n’est que partie remise. Il est possible de suivre la programmation des événements sur la page Facebook de Trait d’union CJE Beauce-Sud.

Sur cette même page, les employés de l’organisme tiennent des directs le vendredi après-midi pour renseigner les gens en français, en anglais et en espagnol sur les nouvelles normes et faire le point par rapport à la situation sanitaire dans la région.

Services aux immigrants

Les services aux immigrants sont très larges, cela va de l’organisation du départ du pays d’origine jusqu’à tant et aussi longtemps que ces derniers ont besoin d’aide et de soutien dans leurs démarches.

« Je me souviens d’une personne que j’ai accueillie à l'aéroport, on l’a accompagné tout au long de son arrivée ici, son accueil puis sa résidence permanente. Et là elle vient d’avoir sa citoyenneté. On a été là tout le long », a raconté Mélanie Grenier.

D’abord, ceux qui partent de leur pays d’origine peuvent recevoir de l’aide du CJE pour trouver un logement, planifier leur arrivée et connaître les différentes démarches qu’ils devront faire à ce moment-là.

Une fois sur le territoire canadien, ils sont guidés et les employés de l’organisme s’assurent qu’ils aient toute l’information et l’accompagnement nécessaire pour bien démarrer (avoir un numéro d’assurance sociale, un compte bancaire, etc.)

Par la suite, ils ont accès à de nombreux ateliers pour faciliter leur intégration et garantir une bonne installation.

Il y a notamment des ateliers d’informations pour s’adapter au choc culturel ou savoir comment fonctionnent les impôts, car les résidents temporaires paient les impôts comme tout le monde.

L'un des objectifs du CJE c’est aussi de les aider à rencontrer des gens et à se faire des amis. Habituellement, hors pandémie, plusieurs activités interculturelles sont organisées tout au long de l’année, pique-nique, repas-partage en janvier, soirée pour célibataire, ateliers de préparations (comment flirter à la québécoise par exemple). Ces activités sont souvent présentées avec la collaboration de bénévoles et de partenaires comme le Cégep, le Centre de Services Scolaires de Beauce-Etchemin (CSSBE) ou la ville.

Cependant, il faut savoir que le Centre Jeunesse Emploi ne donne pas de cours de francisation, car c'est le CSSBE qui en a le mandat. Par contre, le il propose des groupes de conversation “placotons en Québécois” où ce sont juste des gens qui parlent de tout et de rien, mais en français.

Le CJE est cependant mandaté par le ministère de l’Immigration, de l’intégration et de la francisation pour tenir les sessions de formation “objectif intégration". Ce sont 24 heures de formations normées avec le ministère, séparées en huit blocs de trois heures. L’objectif est de parler des valeurs du Québec, de l’histoire de la province (le français, légalité homme-femme, les droits et devoirs des Québécois avec la charte des droits et libertés de la personne, la laïcité) et d’en savoir plus sur l’emploi (les lois, les normes, etc.) Il y a des allocations financières accordées aux gens qui y participent.

« Jusqu'à maintenant, c’est un succès, à chaque fois qu’on fixe un maximum d’élèves on l'atteint toujours et on a une liste d’attente de gens pour ce service », a précisé Mélanie Grenier.

Toutes les personnes immigrantes en Beauce-Sartigan ont le droit aux services de l’organisme. Il suffit simplement de téléphoner au 418-228-9610 pour prendre rendez-vous ou bien de contacter les travailleurs par la page Facebook J’immigre en Beauce, ou sur Trait d’Union CJE Beauce-Sud. La première rencontre permet de créer un dossier et par la suite, ces derniers feront un suivi avec vous de votre dossier.

Services aux entreprises

La majorité des entreprises qui ont besoin de travailleurs étrangers font appel à des firmes de recrutement à l'international. C’est un processus qui nécessite généralement une étude d’impact sur le marché du travail et d’autres documents spécifiques.

Le CJE peut donc accompagner les recruteurs dans ce processus administratif. Pour l’entreprise, une embauche de ce genre représente des frais de 12 000 $ à 15 000 $ par travailleur, comprenant les frais d'avocats, les frais de la firme et tous les autres frais potentiels comme le billet d’avion par exemple.

« Ainsi, une entreprise qui accueille 10 nouveaux travailleurs, ça lui coûte environ 150 000 $. Donc c'est vraiment parce que c'est nécessaire. S’il y avait de la main-d'œuvre ici, ce serait plus facile pour eux », a expliqué la travailleuse.

Il faut savoir que la plupart des entreprises ont à cœur l’intégration de leurs travailleurs. Ils mettent donc en place des activités avec le CJE pour faciliter les choses.

Les immigrants d’ici en quelques chiffres

La clientèle de l’organisme est toujours en croissance. Il y a 10 ans, il desservait une centaine de personnes et aujourd’hui ce sont plus de 600 immigrants qui profitent des services proposés.

En effet, du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 le CJE recense 638 adultes qui ont été desservies directement (sans compter les enfants et parfois les conjoints), dont 173 nouvelles personnes dans la dernière année. Cela représente 28 % de gens qui en sont à leur première année de vie en Beauce-Sartigan. Parmi ces 173 clients, 65 % d’entre eux sont des travailleurs étrangers temporaires et 12 % sont des étudiants internationaux. Ce qui fait un total de 77 % de résidents temporaires qui obtiendront certainement leur résidence permanente par la suite.

Les 638 personnes desservies au cours de la dernière année représentent un panel de 47 nationalités différentes.

La majorité des travailleurs étrangers viennent de Colombie à 26%, puis les Français arrivent à la seconde place avec 21% et en troisième place on retrouve le Nicaragua avec 11 %. Ces chiffres dépendent des besoins des recruteurs.

Globalement, la clientèle étrangère du CJE se divise ainsi :

- 54 % viennent d’Amérique latine (incluant le Mexique)

- 22 % viennent d’Europe, sachant que la majorité sont des Français

- 20 % viennent d’Afrique avec 11% de Maghrébins et 9 % de résidents d’Afrique subsaharienne

- 4 % seulement viennent d’Asie ou de l’Océanie.