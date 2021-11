Meubles Gérard Poirier: un coup de modernité à 70 ans!

L'excellente réputation de Meubles Gérard Poirier n'est plus à faire pour cette institution du milieu commercial de Saint-Georges et de la Beauce, qui célébrera en février prochain ses 70 ans d’existence.

Pour marquer le coup de cette étape importante, le commerce se tourne résolument vers l’avenir en adoptant un nouveau nom et une nouvelle signature graphique: le détaillant est maintenant devenu Meubles Poirier.

À cela, s'ajoute la rénovation extérieure du magasin de la 1ère avenue qui aura l'heure de plaire aux nombreux passants du secteur et aux clients qui se rendent au commerce.

Cela faisait un bon moment que le détaillant avait l’idée de se moderniser, mais la pandémie a précipité les choses. Ce nouveau chapitre dans l'existence de Meubles Poirier profite grandement des années d’expérience accumulées par son équipe.

En plus de ce changement de nom et de logo, les clients pourront dorénavant trouver la perle rare dans le confort de leur foyer grâce au nouveau site web de présentation et de vente en ligne.

De nos jours, le magasinage commence la plupart du temps sur Internet et cela donnera la possibilité aux gens d’acheter tout de suite ou d’aller en magasin pour obtenir le même service de qualité qu’auparavant.

« Un détaillant qui a la réputation d’offrir des produits d'ameublement à un prix juste, en plus d'un excellent service », voilà ce qui pourrait décrire Meubles Poirier.

Certains des conseillers en place sont à l'emploi depuis presque 30 ans. Le service de vente, de livraison et d’après-vente demeurent leurs points forts dans le but d’aider leurs clients à choisir le bon produit.

D’ailleurs, l’entreprise dispose du plus grand inventaire dans le sud de la Beauce et particulièrement en ce qui à trait aux électroménagers. Souvent, ces derniers produits sont requis rapidement par les clients. C’est pourquoi les propriétaires de Meubles Poirier garantissent un délai de livraison de 24 h à une semaine, selon le lieu de résidence de l’acheteur sur le territoire régional.

Le magasin tient également à offrir aux clients la chance de personnaliser leurs meubles pour s’assurer qu’ils plaisent et soient parfaits pour leurs besoins. Il est possible de choisir différentes options et le choix est vaste.

Meubles Poirier est là après 70 ans avec une bonne réputation qui a été bâtie à travers toutes ces années. Ils ont bien l’intention d’être encore présents pendant très longtemps en continuant d’innover et d’améliorer leur service client.

Il faut mentionner que sur cette lancée de nouveauté, le directeur du marketing et fils de l'un des propriétaires, Jean-Philippe Vachon, incarne la relève et s’assurera de garder cette réputation auprès de la clientèle beauceronne.