Champs D'or en Beauce émet un avertissement aux prospecteurs d'or sans permis et aux intrus illégaux

Montréal, Québec - Champs d’Or en Beauce (Champs D'Or en Beauce) (TSXV: ¨BGF¨), ("BGF"): Afin de protéger l'environnement et les droits des propriétaires privés, la société émet un avis formel qu'elle ne tolérera pas l'intrusion de chercheurs d'or ou toute activité minière illégale sur les concessions détenues par la société.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs d'Or en Beauce, a déclaré : « Je peux comprendre la passion des prospecteurs pour l'or, mais vous ne pouvez tout simplement pas prospecter ou travailler sur des claims qui ne vous appartiennent pas. Vous vous exposez à des poursuites civiles en vertu du Code Civil, des règlementations en vigueur et même à des poursuites criminelles. » M. Levasseur a ajouté : « Tous nos travaux d'exploration sont effectués dans le plus grand respect de l'environnement et de la propriété privée, nous ne pouvons donc tolérer aucune activité illégale sur nos claims. »

Les médias sociaux ont popularisé le fait historique que dans le sud du Québec l'or peut être trouvé dans plusieurs ruisseaux et rivières ainsi que dans des bancs de sable et de gravier.

Cela a attiré un nombre croissant de prospecteurs. BGF est le plus grand détenteur de claims dans la région couvrant de nombreux gisements d'or historiques.

Le titulaire d'un claim a le droit exclusif de recherche de substances minérales. De plus, il doit obtenir le consentement écrit des propriétaires privés avant d'entreprendre des travaux d'exploration minière.