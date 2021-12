La nouvelle Brasserie Murtha : producteurs locaux à l'honneur

La pandémie aura sans doute laissé ses traces sur nos habitudes de consommation. Il ne va sans dire que les produits locaux ont la cote. Saint-Georges pourra dorénavant goûter le fruit des récoltes de sa région.

Depuis le 10 décembre, l’ancien Mondo Resto Bar a cédé sa place à cette nouvelle enseigne. Catherine Gagnon, Tomy Malenfant et Nathalie Turcotte, les trois Beaucerons actionnaires de la Brasserie Murtha, n’en sont pas à leur première expérience. Leur parcours seront sans doute au cœur du succès de cette nouvelle entreprise.

Mme Gagnon, compte plus de 20 ans d’expérience à titre de chef cuisinière aux quatre coins de l’Est pays et de l’Italie. Le couple Malenfant et Turcotte cumule chacun plus de 25 ans d’expérience en restauration comme maître d’hôtel, tous les deux diplômés en sommellerie. Ils sauront vous conseiller les meilleurs accords mets vins de prédominance locaux et d’importations privées.

« Nous voulions encourager les producteurs locaux avant tout. De plus, la proximité est un facteur non négligeable pour réduire notre empreinte écologique et pour favoriser la fraîcheur des aliments », affirme Tomy Malenfant, copropriétaire et sommelier de la nouvelle Brasserie Murtha.

Tandis que les saveurs seront plutôt locales, le décor vous transportera certainement ailleurs. Vous pourrez observer un décor très moderne et recherché avec des touches rappelant vos racines.

« Comme le concept de base était d’offrir la possibilité aux Beaucerons de consommer locale, nous avons puisé l’inspiration de notre nom et ADN dans l’histoire de la Beauce », affirme Mme Gagnon. « Le nom Murtha nous rappelle cette grande famille d’hôteliers qui étaient propriétaires de l’hôtel Murtha, ancien site du Vieux Saint-Georges, dans les débuts 1900, ainsi que de plusieurs autres commerces ».

« La Beauce, c’est une région de bâtisseur. Quoi de mieux que d’honorer une des grandes familles d’hôteliers il y a de ça près de cent ans », déclare Mme Turcotte, copropriétaires et sommelière de la brasserie.

À propos de la Brasserie Murtha

La Brasserie Murtha offre une cuisine locale, aux saveurs qui font voyager. Du matin au soir, la cuisine s’anima avec un seul but : vous impressionner. Cocktails réinventés aussi bon pour les yeux que pour les papilles. Le restaurant sera ouvert du mardi au dimanche pour diner et souper. Un brunch sera servi de 8 h à 14 h, les samedis et dimanches

Pour plus de détails, consultez la page Facebook Brasserie Murtha ou téléphonez à Tomy Malenfant au 418-226-8038.