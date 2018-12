Le Jack Saloon : une expérience à vivre

Voir la galerie de photos

Le restaurant Jack Saloon de Saint-Georges se prépare déjà pour la veille du jour de l’An, le 31 décembre prochain.

Pour l’occasion, le propriétaire, Tim Poulin-Paquet, promet d’ailleurs une soirée qui ne s’est jamais vue en Beauce.

« On barricade vraiment le Jack au complet, toutes les vitres. On se remet vraiment dans l’époque de la prohibition. Vraiment, on veut donner l’espèce de saloon clandestin, où tu rentres et où toute le monde est en famille, pis où ce qu’on va popper les bouteilles de champagne à 5 $ tout le monde ensemble pour vraiment débuter la bonne année », a mentionné ce dernier.