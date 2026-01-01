Le Parti conservateur du Canada débute ses consultations en Beauce

Alors que s’amorce l’examen de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le Parti conservateur du Canada lance une tournée de consultation économique du Québec, en commençant par la région de la Beauce.

En effet, une dizaine d'acteurs des secteurs manufacturier, agricole, agroalimentaire et exportateur du territoire participeront à une table ronde, ce mercredi 3 juin au Georgesville, en présence du lieutenant politique du PC, pour le Québec, Pierre Paul-Hus, de la députée Shelby Kramp-Neuman, ministre du Cabinet fantôme responsable du Commerce canado-américain, et du député fédéral de Beauce, Jason Groleau,

À la demande du chef conservateur Pierre Poilievre, le lieutenant politique du Parti conservateur pour le Québec, Pierre Paul-Hus, participera à cette tournée aux côtés de la députée Shelby Kramp-Neuman, ministre du Cabinet fantôme responsable du Commerce canado-américain. Ils seront accompagnés du député fédéral de Beauce, Jason Groleau.

Plus tard le même jour, la délégation conservatrice poursuivra ensuite sa consultation à Lévis. Cette semaine, le groupe ira également à La Pocatière, Saguenay et Québec, avant de continuer sa tournée à Montréal dans les prochaines semaines.

L'initiative, mise de l'avant à la demande du chef Pierre Poilievre, permettra de recueillir les préoccupations et les priorités des entreprises qui dépendent d’un accès stable et prévisible aux marchés nord-américains, en vertu de l’ACEUM, dont l'avenir dans sa forme actuelle semble plus qu'improbable, dans le contexte des déclarations du président américain Donald Trump.

Les observations et les témoignages colligés au cours de cette tournée contribueront aux travaux des députés conservateurs à Ottawa sur la question.

« Les entreprises du Québec sont au cœur de notre économie et de nos communautés. Dans un contexte d’incertitude commerciale, elles méritent d’être entendues et défendues. Cette tournée me permettra de porter leurs préoccupations à Ottawa et de rappeler au gouvernement libéral l’importance de protéger nos entreprises, nos emplois et nos investissements dans les discussions entourant l’ACEUM », a affirmé le député de Beauce, Jason Groleau.

À l'issue de la rencontre de mercredi à Saint-Georges, l'élu fera un bref état des lieux avec les médias de la région.