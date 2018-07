Les matériaux efficaces pour l'insonorisation du plafond

Pour isoler une construction (maison, appartement, édifice résidentiel, édifice commercial, etc.) contre le bruit, il faut soit procéder par le plafond, par le plancher ou encore par les murs. En effet, dépendant de la source des bruits que l’on veut diminuer, on utilisera différents produits ou techniques.

Tandis que les bruits d’impact, soit les sons de pas sur le sol ou encore d’objets qui tombent, ont plus tendance à se faire entendre à partir des planchers, les bruits ambiants, eux, (voix, télévision, etc.), peuvent se propager plus facilement par les murs. Voici des matériaux efficaces pour l’insonorisation du plafond et des murs.

La cellulose soufflée ou encore giclée

Il existe plusieurs produits que vous pouvez utiliser pour mieux isoler votre plafond. L’un des plus populaires est la cellulose. Disponible sous forme soufflée ou encore giclée, elle permet d’isoler facilement les structures en injectant des fibres à travers les cloisons, par l’entremise de diverses techniques de perforation. On peut également utiliser des panneaux.

La bonne nouvelle, avec ce produit, c’est qu’il recouvre entièrement la surface et ne nécessite aucun joint. Qui plus est, il est 100 % écologique et sans risque pour la santé, puisqu’il est fait à partir de morceaux de bois recyclés.

Facilement disponible dans plusieurs magasins à grande surface, il est abordable et économique et facile à installer. Pour de meilleurs résultats, il est conseillé de faire affaire avec un expert.

La laine de verre

Ce produit de couleur rose est très connu dans le domaine de l’isolation acoustique et thermique. On l’utilise abondamment pour isoler les murs, les planchers, les greniers et les plafonds. Fait à partir de fibres de roche, il est abordable et facile à installer et est très résistant d’un point de vue technique. Qui plus est, il est prisé pour ses propriétés ignifuges, donc pratiques pour protéger les occupants d’un immeuble contre le feu.

La fibre de roche

Autre isolant très populaire, la fibre de roche est utile pour isoler les murs, les plafonds et les sous-sols. Très résistante à l’humidité et très performante en matière d’insonorisation, elle est faite à partir de roches transformées en fibres. Elle est aussi très abordable.

Isolants naturels ou minéraux?

Tandis que la fibre de roche et la laine de verre sont des isolants minéraux, soit des matières faites à partir de roches transformées, la cellulose soufflée est entièrement naturelle. En effet, les isolants minéraux sont plus polluants, mais certains d’entre eux peuvent offrir une excellente performance acoustique. En fonction de vos besoins, vous pourriez donc être appelé à choisir un produit plus qu’un autre.

En plus des produits isolants, d’autres techniques peuvent être utilisées pour isoler un plancher, telles que la pose de tapis ou encore la réfection des planchers. En effet, parfois, changer le revêtement peut aider. Pour en savoir plus sur les différents matériaux à utiliser pour isoler un plafond, faites appel aux services d’une entreprise spécialisée. Celle-ci sera à même de vous conseiller les produits les mieux adaptés à vos besoins.