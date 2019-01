Conseils pour le choix d’un paysagiste

Vous êtes nouvellement propriétaire d’une maison, mais l’aménagement paysager des anciens propriétaires ne vous plaît pas. Vous aimeriez adapter le paysagement à vos besoins et votre style. Évidemment, vous pourriez vous lancer dans une grande mission, allez parcourir les boutiques de jardinage et espérer obtenir le résultat dont vous rêvez… ou vous pourriez faire appel à un paysagiste d’expérience. Bien que le choix semble simple, il y a plusieurs points à considérer avant de choisir le professionnel qui prendra en charge votre aménagement paysager.

Avant de magasiner votre paysagiste

Avant même de penser à magasiner votre paysagiste, vous devez commencer par cibler vos besoins. Souhaitez-vous retrouver des plantes rares sur votre terrain? Aurez-vous besoin de garder de l’espace pour l’aire de jeux des enfants ou votre spa? Souhaitez-vous une grande terrasse ou miserez-vous sur une intimité accrue?

Ces questions ont une importance capitale puisqu’elles joueront un grand rôle dans le choix de votre paysagiste. Évidemment, elles auront aussi un poids sur la facture finale. De ce fait, vous devez aussi déterminer le budget maximal que vous êtes prêt à dépenser pour votre futur aménagement. Vos finances feront aussi une différence dans le magasinage de votre futur professionnel du paysagement.

Comment faire LE bon choix de paysagiste?

En premier lieu, même si cela peut sembler banal, il est très important que vous trouviez un paysagiste qui vous fasse une bonne impression. C’est-à-dire qu’il retourne rapidement vos appels, vous vous sentez à l’aise de lui mentionner ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins; bref, le contact est facile et agréable. C’est encore mieux s’il montre qu’il sera très disponible pour votre futur projet commun.

Dès votre première rencontre, il se montre attentif à vos demandes, prend des notes et n’hésite pas à vous proposer différentes idées. Il se montre créatif, tout en respectant vos demandes. D’ailleurs, lors de cette première rencontre, c’est un très bon signe s’il apporte son portfolio et ses références. Ainsi, vous pourrez avoir une image claire de ses travaux précédents et vous aurez l’opportunité de discuter avec ses précédents clients. Si vous les contactez, n’hésitez pas à leur poser des questions sur la communication avec le paysagiste ainsi que sur leur appréciation du résultat final. Est-ce qu’il correspond à leurs attentes du départ?

Un détail très important : assurez-vous que votre paysagiste possède une assurance valide. Vous ne souhaiteriez pas vous retrouver dans une situation désagréable.

Gardez un œil sur la soumission. Celle-ci doit se faire à l’écrit et les travaux doivent y être bien élaborés. Évidemment, c’est encore mieux si elle est assortie d’une politique de juste prix. Aussi, votre paysagiste se doit de vous fournir un échéancier raisonnable, tout en tenant compte de Dame nature.

Lors de vos recherches, si vous rencontrez des paysagistes qui ne semblent avoir qu’une vague idée des prix, ne les rappelez surtout pas.

Finalement, gardez en tête qu’un aménagement paysager bien exécuté est une « plus-value » pour votre demeure.