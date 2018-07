5 idées de décoration originales pour le jardin

Il est possible de décorer un jardin, une terrasse ou d’aménager un espace vert original à moindre coût avec des objets de récupération en détournant leur usage et pour peu que l’on soit un peu bricoleur. Il suffit de faire le tour de son grenier ou de sa cave. Quelques idées pour vous y aider.

Un mur végétal

Un mur végétal en palette fixé sur un mur de façade donnera une ambiance cosy à vos soirées d’été. Il suffit de repeindre les lames dans la teinte de votre choix, de la fixer à la verticale et d’y accrocher de vieilles boîtes de conserve remasterisées, percées dans le fond et ornées d’essences de votre choix. Si vous n’avez pas de palette, un volet à persienne fera l’affaire. Composez également des jardinières dans vos anciennes caisses à vin en bois.

Une balançoire originale

Vous possédez un vieux fauteuil en bois ? Suspendu à un arbre, il sera du plus bel effet. Coupez les pieds, percez l’assise de 4 trous pour y fixer les cordes que vous nouerez par-dessous et peignez-le dans la couleur de votre choix avec une peinture d’extérieur. Accroché à un arbre, vous profiterez de la fraîcheur agréable de son ombrage.

Des luminaires improvisés

Vous avez trouvé de vieux paniers ? Achetez un câble d’extension, des douilles et des ampoules à basse tension et confectionnez des suspensions. Il suffit de découper un orifice au dos de chaque panier pour passer le câble électrique. Vous n’avez plus qu’à les suspendre et les brancher.

Une terrasse verdoyante

Vous souhaitez animer votre terrasse existante d’un coin de verdure facile à entretenir ou la créer ? Tout est possible. Murets, escaliers, pierres naturelles et végétaux composeront votre petit coin de paradis. Définissez au préalable l’ambiance souhaitée : zen, foisonnant, cosy, design…

Vous pouvez aussi consulter un spécialiste de l’aménagement extérieur pour formaliser votre projet. Il vous aidera à déterminer les lieux de passage, un accès à la cuisine ou au salon, étudier les points d’accès à l’eau, l’électricité, le drainage, l’orientation en regard des intempéries, l’exposition au soleil…

Des buissons taillés en boule

Très design, des buissons taillés en boule au bord de vos allées ou de votre pelouse donneront une belle allure à votre jardin. Le buis par exemple se plie parfaitement à cette taille, il est très robuste et boit peu.