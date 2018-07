3 pannes à éviter absolument

Le taux des pannes des appareils électroménagers varie selon les types de machines et les fabricants, certaines marques étant meilleures que d’autres. Ainsi, au bout d’un an, des pannes surviennent déjà avec un pic au bout de cinq ans de mise en service : jusqu’à 64 % pour les laveuses, 61 % pour les lave-vaisselles et 48 % pour les sécheuses ! Le manque d’entretien est souvent en cause même si les appareils ont volontairement une durée de vie limitée. Comment éviter les petites pannes ou les réparer soi-même ?

Les pannes de laveuse

Un filtre sale peut être à l’origine d’un blocage de l’eau. Au lieu de s’écouler à l’intérieur de la machine, elle se répandra sur le sol. En le nettoyant tous les six mois, vous éviterez le problème. Coupez l’alimentation et l’arrivée d’eau, dévissez le bouchon à l’avant de la machine et rincez-le sous le robinet.

Si la laveuse ne se vidange plus ou mal, il s’agit peut-être d’un bouchon qui s’est formé sur le tuyau d’évacuation. Regardez à l’arrière de l’appareil. À défaut de coude, enlevez le tuyau d’évacuation, et introduisez une tige à l’intérieur pour vérifier l’absence de bouchon. Profitez-en pour inspecter l’intérieur et voir si les aubes de la pompe sont bien mobiles. S’ils restent bloqués malgré vos tentatives, il ne vous reste plus qu’à envisager une réparation en électroménager garantie pièce et main d’œuvre.

Les pannes de lave-vaisselle

Des résidus de nourriture se déposent dans le lave-vaisselle lavage après lavage. À la longue, le drain, les buses ou les filtres s’obstruent et le nettoyage de la vaisselle laisse à désirer. Il faut penser à retirer tous les débris à la fin de chaque cycle de lavage.

L’accumulation de calcaire encrasse les pièces. Procédez de temps en temps à un lavage à vide avec du vinaigre blanc pour le dissoudre.

Pour préserver votre appareil électroménager, dosez correctement vos produits détergents, préférez les cycles courts avec l’option économie d’énergie.

Les pannes de sécheuse

Les sécheuses sont souvent la cause d’incendies. Pour éviter toute surchauffe, ne séchez pas du linge trempé ou en trop grande quantité. Si vous avez plusieurs brassages, n’attendez pas non plus que l’appareil refroidisse pour sécher le reste de votre linge.

Nettoyez le filtre à chaque fois et pensez à vider le réservoir d’eau si la sécheuse est à condensation. Ces gestes de prévention deviendront vite automatiques et prolongeront un peu plus vos appareils.