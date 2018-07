Plusieurs fissures aux quatre coins de votre maison : faut-il s'en inquiéter ?

Il n’est pas rare de constater des fissures dans une maison, surtout dans une maison ancienne. Mais avoir des fissures aux quatre coins de votre maison peut être un symptôme plus grave d’un vieillissement anticipe. Dans cet article, nous vous donnerons des indications sur les types de fissures à prendre au sérieux, ainsi que plus d'infos sur les différents types de réparations possibles pour les fondations et le reste de votre maison.

Identifiez les fissures dans votre maison

Cela arrive dans 85% des maisons québécoises : les fissures, si elles peuvent constituer de véritables sources d’ennuis, sont aussi parfois bénignes. Il s’agit seulement d’une manifestation comme quoi votre maison « travaille », c’est-à-dire que l’on y vit. Dans le cas où des fissures apparaissent pour des raisons autres, comme un problème de structure ou de fondations, elle peut avoir d’importantes conséquences sur la santé de votre maison.

C’est pourquoi il est important de distinguer vos fissures selon plusieurs critères :

Leur épaisseur

Leur largeur

Le lieu où elles apparaissent

La date de leur apparition

Les fissures apparaissant sur des maisons neuves sont plutôt mauvais signe, alors que sur une maison ancienne, c’est plutôt normal. De même, une fissure dont on aperçoit une grande profondeur est nécessairement plus dangereuse qu’une fissure superficielle.

C’est pourquoi il est essentiel, après avoir identifié où se trouvent les fissures dans votre maison, de déterminer leur degré de gravité.

Quel est le niveau de gravité ?

Les experts du bâtiment québécois ont recours à trois critères pour déterminer le niveau de gravité d’une fissure dans une maison :

La longueur : de large en travers, ou bien quelques centimètres ?

La largeur : entre les deux « lèvres »

L’amplitude : elle reste bénigne si elle est inférieure à deux dixièmes de millimètres

Ils les placent ensuite dans des catégories, à savoir :

Les fissures qui ne présentent aucun danger pour votre habitation

Les fissures pouvant provoquer des infiltrations d’eau

Les fissures potentiellement dangereuses

Les fissures dangereuses pour la structure de la maison

Les trois dernières, à moyen et court terme, peuvent être importantes pour votre maison, et provoquer de graves dégâts, allant jusqu’à l’effondrement de votre structure principale. C’est pourquoi il est fortement recommandé aux propriétaires, dès l’apparition de fissures, de faire un bilan ou une inspection des travaux pour être certain des enjeux liés aux fissures.

Si vous constatez des fissures aux quatre coins de votre maison, vous risquez d’y voir un mauvais signe pour cette dernière, et vous avez raison : il faut mettre en place des outils pour diagnostiquer et agir.

Les solutions pour y remédier

La première chose à faire consiste à limiter les actions pouvant agrandir les fissures : si vous constatez une infiltration d’eau, essayez de boucher par vous-même, ou bien de fermer les issues sanitaires. Votre premier réflexe est ensuite de contacter un expert en bâtiment et éventuellement, votre assureur (si des dégâts ont déjà été observés).

Cet expert va procéder à un diagnostic de vos fissures et de leur importance/gravité. Face à cela, il pourra dresser un devis visant à :

Boucher d’éventuelles fissures bénignes

Solidifier la structure murale existante

Changer un système d’évacuation

Combler les déficits structurels engagés à cause des fissures

Les travaux de fissures peuvent coûter de quelques dollars à quelques milliers, tout dépend de la gravité de la situation. N’attendez donc pas plusieurs semaines avant de contacter un professionnel, et comparez les devis !

Avoir des fissures aux quatre coins de sa maison, ce n’est pas nécessairement alarmant, mais cela requiert une inspection ainsi qu’une plus grande vigilance à l’avenir. Des solutions existent, à court terme et moyen terme, pour atténuer l’impact de ces fissures sur votre maison. Une seule réaction à adopter dans ce cas : contacter un professionnel.