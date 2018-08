Vous avez envie de donner une cure de jouvence à votre maison? Le revêtement extérieur de celle-ci commence à être défraîchi? Avec les années, les fissures se creusent dans le béton; ce dernier se décolore, ou se fragilise avec l’abondance de neige, de glace, et l’utilisation des sels de déglaçage.



Vous pensez démolir le tout afin de recréer un environnement invitant et agréable au regard? Eh bien, inutile de tout mettre à terre et de recommencer à zéro : vous pouvez tout simplement faire appel à une compagnie de resurfaçage de béton. Cette procédure consiste en le remplacement du ciment endommagé par du ciment sain. Tant que vos installations en béton ne sont pas dangereuses (nous parlons ici, par exemple, de balcons qui sont sur le point de tomber, ou dont l’on voit les structures de fer), il y a moyen de récupérer vos structures existantes et de retravailler à partir d’elles.

De plus, les compagnies peuvent appliquer un revêtement, à la suite de l’apposition du nouveau béton. Ainsi, on peut optimiser les performances du béton, le rendant anti-dérapant, anti-moisissures, résistant à l’eau, et plusieurs autres. Il est également à prendre en considération que cette procédure augmente la valeur de votre propriété, dans l’éventualité d’une revente.

En plus d’être une procédure peu dispendieuse et facile d’exécution, le resurfaçage de béton est valable pour une grande variété de surfaces. Vous pouvez choisir cette procédure pour votre tour de piscine, votre patio, votre plancher de sous-sol, votre balcon, plancher de garage, trottoir, etc. De plus, vous pouvez demander l’ajout d’une couleur au mélange qui sera coulé, ou bien l’ajout d’une gravure décorative après coup. Le béton peut être un outil glamour, croyez-le ou non!

La procédure se résume en quelques petites étapes bien simples:

On enlève une partie du béton existant, celle qui a besoin d’être remplacée. Généralement, il s’agira d’une section de l’ordre de deux à trois pouces. On installe l’ancrage dans le vieux béton. À présent, il faut enlever le béton usé. Pour ce faire, il faut tout d’abord le casser. On construit un coffrage, afin d’y apposer le béton neuf. On coule le nouveau béton, qui va s’ancrer profondément dans le vieux béton et créer un fini de qualité.

Votre maison aura l’air d’être neuve, pour le plaisir de vos yeux, et de ceux de vos voisins et amis! C’est l’équivalent d’une petite chirurgie au Botox. Ni vu, ni connu!

Le resurfaçage de béton est définitivement une procédure qui s’avère efficace sur le long terme. Vous pouvez faire une demande d’estimation gratuite auprès d’une compagnie spécialisée, possédant l’expérience requise afin de faire le meilleur travail possible et de s’assurer de la satisfaction de sa clientèle.