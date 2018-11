6 avantages à investir dans le neuf

Investir dans un logement est une étape importante et certains choix sont difficiles : acheter dans le neuf, l’ancien, un condo, une maison… Tout est question de budget, de moyens financiers et d’objectifs.

1.Des rendements locatifs élevés

Si vous n’investissez pas pour votre résidence principale, l’achat d’un logement neuf vous octroiera des rendements locatifs élevés. Les programmes en cours proposent des biens haut de gamme, parfois le loyer est même garanti par le promoteur. L’avantage du neuf est que vous n’aurez pas de réparations avant longtemps, le loyer est donc tout bénéfice, hormis les charges courantes à payer. Si en plus vous choisissez d’investir en dehors de Montréal, visitez un condo à Dorval par exemple, vous bénéficierez de prix attractifs.

2.Le remboursement des taxes d’acquisition

Les taxes d’acquisition représentent environ 15% du prix d’achat, une coquette somme. En achetant dans le neuf, une partie de ces taxes vous sera remboursée. Par ailleurs, les frais de notaire seront moins importants.

3.Des conditions financières avantageuses

La construction d’un immeuble prend du temps, deux ans en moyenne. Votre règlement sera donc échelonné sur la durée de la construction, ce qui n’est pas le cas dans l’ancien où vous paierez comptant. On vous demandera un acompte pour la réservation, 20% avant le closing, un pourcentage au moment des fondations, un autre à l’achèvement des travaux et le dernier à la remise des clés.

4.Des taux d’intérêt très bas

Les taux sont actuellement exceptionnellement bas. Mais si vous n’avez pas le budget nécessaire pour acheter une maison, investissez dans un condo neuf. Ceux d’occasion sont souvent dans un très mauvais état et vous aurez trop de frais de rénovation, voire de réparations à la suite. En restant locataire, vous jetez votre argent par les fenêtres.

La concurrence est rude entre les banques du fait des taux, il y a donc toujours une possibilité de négociation si votre mise de fonds atteint 20%.

5.Plus de confort

Les constructions neuves suivent les normes énergétiques et de plus, vous bénéficierez de la garantie constructeur. Vous pourrez choisir l’étage et les matériaux que vous souhaitez, à la remise des clés, vous n’aurez plu qu’à disposer vos meubles.

Tentez de négocier la climatisation ou l’électroménager !

6.Partager les frais d’entretien

L’avantage d’investir dans un condo est que vous partagerez les frais d’entretien avec d’autres propriétaires. Vous n’aurez pas non plus de jardinage le week-end !