5 travaux pour améliorer l’apparence extérieure de sa maison

Dans le but de rehausser l’aspect extérieur de votre habitation, divers travaux d’entretien et de rénovation sont à prévoir. Qu’elle soit d’ordre pratique ou esthétique, ce type de tâche aura pour objectif de rafraîchir votre maison, en plus de la préserver pour les années à venir.

Comme votre habitation est sans doute votre bien le plus cher et le plus précieux, il peut s’avérer nécessaire d’investir un peu de votre temps et de votre argent pour réaliser quelques travaux qui vont lui redonner du cachet, tout en augmentant sa valeur marchande.

L’apparence extérieure d’une maison est d’autant plus importante si vous comptez la vendre prochainement. En consultant quelques sites de vente immobilière, vous constaterez que les entrées ainsi que les façades extérieures figurent parmi les premières photos disponibles. Négliger cet aspect équivaut à ruiner toutes ses chances pour que des acheteurs potentiels passent aux photos suivantes ou demandent une visite.

Si vous hésitez encore à vous lancer dans des travaux d’amélioration pour votre extérieur, voici 5 raisons qui devraient certainement vous convaincre.

1. Entamer un grand nettoyage

Les sols, les murs, les clôtures et les portes et fenêtres extérieures sont autant d’éléments qui retiennent beaucoup de saleté au fil des saisons. Minimum une fois par année, il est recommandé de procéder à un nettoyage approfondi pour leur assurer une belle allure tout au long de l’année.

Pour se faire, il vous est possible d’acheter ou de louer un nettoyeur à pression. Pratique et simple d’utilisation, cet appareil vous permet de sauver du temps et de l’énergie avec un nettoyage efficace. Il peut être utilisé sur de nombreuses surfaces extérieures notamment, le bois, la pierre, la brique ou le ciment.

2. Peindre les façades extérieures

Peu dispendieux et faciles à mettre en œuvre, les travaux de peinture sont ce qu’il y a de plus simple à réaliser si vous cherchez à donner un coup de fraîcheur à vos murs extérieurs. Si le temps et la motivation sont au rendez-vous, il vous sera possible de vous en charger personnellement en économisant sur la main d’œuvre.

Privilégiez la saison estivale pour vous lancer ce genre de travaux, car la peinture séchera plus rapidement. Les trous, les fissures et autres bris sont à combler l’aide d’un calfeutrant avant de commencer la peinture.

Notez bien que le type de peinture à utiliser va dépendre de l’état de votre façade. Pour des surfaces anciennes ou irrégulières, mieux vaut privilégier une peinture à effets pour donner un aspect rustique à vos murs. Et s’ils sont en bon état, optez plutôt pour une peinture lisse. Vous n’aurez alors plus qu’à choisir entre brossée, fibreuse ou avec grains pour la finition.

3. Réaménager le jardin

Améliorer l’aménagement extérieur de votre maison augmentera son attrait général de manière certaine. Taillez vos arbres, plantez des fleurs et utilisez des arbustes pour cacher les éléments inesthétiques tels que les compteurs d’eau et les climatiseurs.

Il existe de nombreux travaux d’aménagement paysager qui peuvent totalement transformer votre jardin. Entre l’installation d’un bassin d’eau, la construction d’une allée en pavés, la mise en place d’une platebande fleurie, le choix est large. De l’imagination et un peu d’inspiration peuvent suffire pour aménager un jardin de rêve qui fera pâlir d’envie votre voisinage.

4. Accessoiriser votre extérieur

Avez-vous jeté un œil sur les dernières tendances en décoration extérieure? Vous verrez, il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles de maisons. Il s’agit d’un investissement souvent dérisoire, comparé à l’attrait qu’il va donner à votre habitation.

Les accessoires ont l’avantage d’attirer l’attention, tout en offrant la possibilité de dissimuler les éventuels défauts sur les surfaces extérieures. En investissant de petites sommes dans des pots design pour vos plantes, des petites statues intrigantes, ou des guirlandes lumineuses, votre extérieur sera magnifiquement décoré de jour comme de nuit.

5. Entretenir la cour arrière

Il n’est pas rare de voir des cours arrière faire office de débarras. Et pourtant, cet espace peut facilement se transformer en lieu de repos et de détente. Un petit nettoyage avec l’installation de quelques mobiliers suffit pour rendre ce lieu convivial et chaleureux.

Si le budget vous le permet, pourquoi ne pas envisager l’installation d’un patio ou d’une véranda dans votre cour arrière? Ce type d’installation augmentera la plus-value de votre maison de manière certaine une fois venu le temps de la vendre.

