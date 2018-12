Comment rénover sa maison à petit prix?

Rénover une maison coûte cher, personne ne dira le contraire. Pourtant, c’est le genre de projet qui peut être nécessaire pour préserver votre demeure, ou vous aider à vous sentir mieux chez vous. Une chose est certaine, la rénovation résidentielle allonge la durée de vie de votre maison, en plus de renforcer le confort et le bien-être de ses habitants.

Les propriétaires tendent de plus en plus à rénover de manière intelligente en économisant sur la main-d’œuvre, sur les matériaux et en profitant des diverses subventions gouvernementales. Voici donc comment rénover sa maison à moindre coût.

Remettre à neuf les matériaux

Au Québec, nombreux sont les propriétaires qui se chargent eux-mêmes de leurs rénovations résidentielles. Et pour cause, les idées de rénovation ne manquent pas. Nul besoin de faire appel à un entrepreneur. Du temps et de la motivation sont tout ce dont vous aurez besoin pour concrétiser certains projets de rénovation. Le rafraîchissement des matériaux peut être une excellente option si vous cherchez à donner un petit coup de jeune à l’une de vos pièces, sans pour autant la transformer en chantier de construction.

Envie de redonner son éclat au carrelage de la salle de bain? Il vous suffit d’appliquer de la résine sur l’ensemble du revêtement pour donner une seconde vie à votre vieux carrelage. Simple et efficace, cette technique vous permet de moderniser la pièce, sans avoir à changer son revêtement.

Le resurfaçage des armoires de cuisine est très tendance. L’occasion rêvée pour donner libre cours à votre imagination en changeant l’aspect de votre cuisine. Repeindre les portes d’armoire ou le fond des caissons, appliquer une nouvelle pellicule sur la surface extérieure, ou même remplacer les armoires par des tablettes sont autant de solutions pour donner de nouveaux airs à votre cuisine de façon économique et écologique.

Économiser sur la main-d’œuvre

Il s’agit là d’une option adéquate pour les propriétaires qui n’ont pas peur de se salir les mains. Travaux de peinture, revêtement de plancher, ou aménagement paysager, nombreux sont les travaux de rénovation qui ne nécessitent pas de formation particulière. Une bonne planification (notamment en termes de budget), de l’huile de coude et quelques recherches sur le net suffisent pour vous aider à concrétiser ce type de projet.

En ce qui concerne les travaux en électricité, en plomberie ou en démolition, il est clairement recommandé de faire appel à un professionnel certifié, car il en va de votre sécurité et de celle de votre maison. Dépendamment de la complexité des travaux à effectuer, votre assurance habitation ne vous couvrira pas forcément en cas de dommage, d’où l’intérêt de prendre une assurance spécifique durant toute la durée des travaux.

Comparer les entrepreneurs

Par manque de temps, ou d’envie, vous pouvez également décider de déléguer votre projet de rénovation à un professionnel. Faire appel à un entrepreneur certifié, c’est l’assurance d’obtenir un travail de qualité et d’être protégé en cas de dommages. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de comparer la soumission de chaque entrepreneur pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Il est conseillé de comparer 3 à 4 entrepreneurs en étudiant leurs propositions avec attention. Vous constaterez très vite que les offres peuvent diverger du tout au tout, d’où l’intérêt de se renseigner adéquatement sur les spécificités de chaque contrat. Évitez à tout prix de choisir le plus bas soumissionnaire puisque dans la majorité des cas, le service proposé sera à l’image du prix que vous aurez à payer.

Profiter des aides gouvernementales

Saviez-vous que pour financer des travaux relatifs à l’économie d’énergie, vous pourriez bénéficier de crédits d’impôt et de subventions? C’est d’ailleurs le cas des programmes «Rénoclimat » et « RénoVert » qui sont relatifs à l’enveloppe du bâtiment.

Par ailleurs, vous apprendrez que beaucoup de municipalités offrent diverses possibilités de financement pour vous permettre de réduire les frais liés à vos travaux de rénovation. À titre d’exemple, la Ville de Montréal propose un « Programme de stabilisation des fondations » permettant aux propriétaires-occupants de consolider les fondations de leur maison ancienne.

Les programmes « Logements adaptés pour aînés autonomes » et « Adaptation de domicile pour handicapés » sont autant de subventions pouvant vous faire profiter d’une aide financière si vous accueillez une personne âgée ou à mobilité réduite et qu’il est nécessaire d’adapter la maison à ses besoins spécifiques.

