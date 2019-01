Guide pour bien choisir ses portes et fenêtres

Si vous êtes à la recherche de portes et fenêtres pour votre maison neuve ou rénovée, vous avez probablement remarqué la vaste gamme d'options disponibles. Avec des tailles, des cadres, des couleurs, des vitrages et des styles différents, la variété peut être un peu submergeante.

Faire appel à un professionnel pour le choix et la pose de vos portes et fenêtres

Les portes et fenêtres sont indispensables pour apporter une touche unique à votre décor. Elles sont également une excellente manière de renforcer le confort de votre habitat.

Certaines portes et fenêtres sont destinées à un de maison unique, d’autres quant à elles, s’adaptent avec tout. Un patio s’avère être un excellent choix, à titre d’exemple, pour rehausser le style de presque toutes les maisons.

Désormais, vous pouvez choisir une fenêtre ou une porte personnalisée. De ce fait, n’hésitez surtout pas à avoir recours à un professionnel en portes et fenêtres pour vous assister avec le choix et la pose. Ceci permet de bénéficier d’une porte et fenêtre adaptée à vos besoins ainsi qu’à vos goûts, et tout en respectant votre budget.

Quel matériau pour vos portes et fenêtres ?

De nouvelles portes et fenêtres sont disponibles en bois, en aluminium, en vinyle et en fibre de verre. Les cadres en bois sont un choix courant pour les rénovations et peuvent être achetés pour s'harmoniser aux fenêtres existantes si vous n'avez pas l'intention de les remplacer toutes. Les châssis de fenêtre en bois peuvent être remplacés pour mettre à jour une fenêtre à courants d'air, mais ils nécessitent un peu plus d'entretien. Malgré tout, elles offrent un aspect classique, de sorte que pour qu'une vieille maison conserve son style original, les fenêtres en bois sont souvent la seule option.

Les portes et fenêtres à cadre lambrissé sont munies d'une coquille en aluminium ou en vinyle. Elles sont utilisées le plus souvent dans les nouvelles constructions et sont fixés à l'aide de brides de clouage qui s'adaptent sous le matériau du revêtement. La qualité de l'aluminium plaqué va de l'aluminium laminé à l'aluminium extrudé, en passant par l'épaisseur d'une canette de soda.

Les portes et fenêtres à revêtement de vinyle sont disponibles dans une variété de couleurs et n'exigent pas autant d'entretien que les fenêtres en bois (et n'ont pas besoin de peinture). Elles n'ont pas l'air aussi beau que les portes et fenêtres en bois, mais elles sont moins chères et isolent presque aussi bien. Les portes et fenêtres en composite de fibre de verre sont plus résistantes que le vinyle, mais elles sont légèrement plus chères.

Quand remplacer les portes et fenêtres ?

La nouvelle technologie des fenêtres a considérablement progressé et un nouvel ensemble de fenêtres pourrait rendre votre maison beaucoup plus éco énergétique. Voici les principales caractéristiques et les styles que vous devriez considérer lorsque vous magasinez pour de nouvelles fenêtres.

Les fenêtres sont très sollicitées et doivent résister à des vents violents, à de fortes pluies et à de la neige et de la glace verglaçantes. Au fil des années, les intempéries auront des répercussions sur vos fenêtres. Mais un courant d'air ici ou là ne devrait pas nécessiter un remplacement complet de la fenêtre - commencez par améliorer le coupe-bise autour de votre fenêtre, ce qui devrait faire une énorme différence dans la perte d'énergie.

Toutefois, si vos fenêtres sont irréparables (surtout si le châssis ou le boîtier est endommagé par l'eau), vous devriez envisager de remplacer votre fenêtre. Les fenêtres endommagées peuvent entraîner des problèmes plus importants en ce qui concerne l'accès de l'eau aux cavités murales et à votre fondation.

Vérifiez la santé de vos portes et fenêtres en bois en tapotant le cadre à l'aide d'un tournevis plat pour voir à quel point le bois est mou. Si l'extrémité du tournevis peut être enfoncée facilement dans le bois, c'est généralement un signe de pourriture.

Les premières étapes de l'achat de nouvelles portes et fenêtres consistent à déterminer vos besoins, votre design, votre budget et les fonctionnalités de celles-ci. L'achat de portes et fenêtres est un engagement important, ce qui signifie que c'est une erreur coûteuse de commander le mauvais type.