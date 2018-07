Les types de massage les plus efficaces pour soulager vos maux de dos

Bien des Québécois souffrent de mal de dos, et il n’est pas facile de se soulager. Pourtant, il existe des massages destinés à apaiser ou atténuer les maux de dos, provoquant même parfois leur disparition sur un temps court. Dans cet article, nous vous dirons quels massages privilégier pour votre dos et vous dirons tout ce qu'il faut savoir sur les bienfaits du massage aux pierres chaudes, ou bien le massage thaï. Prêts ? C’est parti !

Le massage suédois, idéal pour stimuler l’activité

Il s’agit de l’une des techniques de massages les plus pratiquées dans le monde et ce, pour une raison simple : profond et tonifiant, ce massage permet de résoudre les problèmes de dos en un rien de temps. Il est aussi efficace contre les muscles endoloris ou fatigués, notamment après un effort sportif.

L’avantage du massage suédois, c’est qu’il comprend plusieurs techniques, pouvant agir différemment sur le dos :

Effleurage

Pétrissage

Percussions

Frictions

Vibrations

Il peut donc se réaliser de manière douce ou bien intense, et s’adapte en fonction des patients concernés. C’est aussi le plus abordable en institut, puisqu’il est le plus pratiqué.

Le massage Shiatsu, pour l’équilibre énergétique

Originaire du Japon, cette technique de massothérapie vise à rétablir ce que la médecine traditionnelle chinoise qualifie d’équilibre énergétique. L’idée est que les maux de dos sont provoqués par un désordre organique, au niveau du corps humain dans son ensemble. Le massage Shiatsu va tenter, à l’aide de pressions sur les méridiens associés aux différents organes, de générer de nouvelles forces pour « remettre les choses en place ».

Il est nécessaire d’avoir suivi une formation pour pratiquer un massage Shiatsu efficace : ne recherchez que des praticiens pouvant attester de leurs compétences. Pourquoi ? Parce qu’un geste mal placé pourrait bien aggraver votre mal de dos.

Le massage postural, pour guérir les maux de dos

Il constitue l’un des meilleurs massages pour remédier à des maux de dos, notamment s’ils sont trop fréquents. En effet, cela n’est pas un secret : 65% des problèmes de dos sont issus d’une mauvaise ergonomie de travail, ou encore, de mauvaises habitudes posturales. Le principal but du massage postural, comme son nom l’indique, est de travailler sur les postures dans le but de guérir, ou atténuer, les douleurs dorsales.

Le massage va permettre de travailler l’ensemble de l’architecture osseuse, notamment au niveau du dos. Le praticien va chercher à remettre en place cette structure, pour retrouver l’équilibre. Le petit avantage supplémentaire ? Le corps évacue toutes les mauvaises postures enregistrées !

Le massage aux pierres chaudes, pour relâcher les muscles

S’il s’agit d’un massage avant tout esthétique, le massage aux pierres chaudes peut avoir d’excellentes propriétés pour les maux de dos. Très employée dans le cadre de la thermothérapie, elle vise à détendre les muscles grâce à la chaleur de pierres, auparavant chauffées. Elles absorbent également la fatigue et génèrent un relâchement du corps, propice à l’endormissement.

Une séance de massage aux pierres chaudes permet, de manière ponctuelle, de détendre et de soulager un mal de dos. À long terme, il est préférable de s’offrir un massage aux pierres chaudes en complément d’un traitement thérapeutique, qu’il s’agisse de séances d’ostéopathie ou de kinésithérapie. Mais il s’agit d’un traitement complémentaire efficace contre les maux de dos !

Contre les maux de dos, certains massages sont plus efficaces que d’autres et permettent un meilleur relâchement des nerfs responsables des maux en question. Si certains ont une dimension esthétique, d’autres ont une véritable dimension thérapeutique : à vous de choisir celui qui vous donne le plus envie !