Journée « Portes ouvertes » au Pavillon du coeur Beauce-Etchemin

Le Pavillon et la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, Parrainage jeunesse, Diabète Beauce-Etchemin et l’Association de parents d’enfants ayant un déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou autres troubles neurologiques (APEDAH et plus Beauce-Etchemin) ouvrent leurs portes le samedi 4 janvier afin de bien entamer la nouvelle année.



Une journée bien chargée attend les visiteurs aux installations de Saint-Georges. Deux conférences seront offertes gratuitement à différents moments au cours de la journée. D’abord, Vincent Bolduc, étudiant en médecine, en prononcera une intitulée « Comprendre le cancer en 30 minutes ! » à 9 h 30, 11 h et 13 h 30. Colombe Turcotte, responsable de l’APEDAH et plus Beauce-Etchemins, aidera les visiteurs à « Comprendre le trouble de l’attention en 30 minutes ! » à 12 h et 14 h15.



Sous la forme d’un rallye, les visiteurs pourront rencontrer les divers intervenants et professionnels de la santé évoluant au Pavillon du cœur et prendre connaissance de la nouvelle programmation. Il y aura des kiosques traitant du plus récent programme en réadaptation oncologique « Le Détour », la clinique de saine gestion du poids ainsi que les services de prescriptions d’activités physiques, la nutrition, la massothérapie et les pratiques douces (baladi thérapeutique et la richesse du yoga).



De plus, les intervenants des organismes partenaires de la journée seront aussi présents pour informer la population sur leurs différents services offerts à la collectivité. Du lot, mentionnons que Parrainage Jeunesse soulignera le mois du mentorat par la tenue d’un concours valorisant les bénévoles de son programme de parrainage et de son nouveau Service d’entraide Mamie-Soleil.



Plusieurs prix au cours de la journée

Divers prix de participation et cadeaux seront remis aux nombreux participants durant l’activité portes ouvertes. Les 50 premiers visiteurs auront droit à un présent de la Fondation du cœur. Quant au Pavillon du cœur, celui-ci remettra jusqu’à épuisement des stocks, une gourde ou une serviette à l’effigie de l’organisation à tous ceux qui s’inscriront à une activité de la session hivernale. Pour toute information complémentaire, communiquer avec la réception au 418 227-1843 ou par courriel à [email protected]



Le Pavillon du cœur offre à son édifice de Saint-Georges et dans ses points de service en Beauce-Etchemin, des programmes, des activités et des services de prévention, de réadaptation et de maintien aux personnes atteintes de maladies chroniques ou à risque de l’être.