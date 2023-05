La Coalition priorité cancer demande une intervention des municipalités

La Coalition priorité cancer porte ses positions pour des initiatives de préventions aux municipalités ainsi qu'au gouvernement du Québec. C'est par la voie d'un communiqué que le groupe a dressé une liste de cinq propositions aux deux paliers de gouvernement.

D'abord, la coalition s'adresse aux groupes municipaux, incluant la région de Chaudière-Appalaches, pour mettre en place des mesures de prévention contre le cancer de la peau.

Elle propose notamment d'installer des distributrices de crème solaire dans les parcs et piscines publiques du Québec. Elle demande aussi d'assurer la présence de zones d’ombre dans les parcs, aires de jeux, skate parcs, piscines publiques, etc.

Pour ce qui touche le gouvernement du Québec, trois demandes spécifiques sont faites pour mener à bien cette lutte au cancer de la peau, pour l'été 2023.

Le groupe aimerait d'abord qu'un financement de programmes de sensibilisation au cancer de la peau soit prévu, spécialement auprès des enfants et des adolescents, dans les écoles et les camps de jour.

Ensuite, la mise en place d'un programme de prévention pour les Québécois qui travaillent à l’extérieur, notamment pour fournir gratuitement de la protection solaire est jugée pertinente. Finalement, il est aussi demandé de bannir les salons de bronzage, jugés néfastes pour la peau.

Pour rappel statistique, au Québec, ce sont plus de 30 000 cas de cancer de la peau qui sont diagnostiqués année après année, dont plus de 2000 sont des mélanomes. L’incidence et la mortalité du mélanome a plus que doublé au Québec dans les 20 dernières années. 90% d’entre eux sont évitables avec la protection contre les rayons UV.