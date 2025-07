Les taux d'obésité ont augmenté au Canada pendant la pandémie

Un nouveau rapport indique que la prévalence de l'obésité a augmenté plus rapidement pendant la pandémie de COVID-19 qu'au cours des dix années précédentes, en particulier chez les jeunes adultes.

L'étude, publiée dans le Journal de l'Association médicale canadienne, a examiné les taux d'obésité sur une période de 15 ans, en se basant sur l'indice de masse corporelle de près de 750 000 personnes de 18 ans ou plus.

Les chercheurs affirment avoir constaté une augmentation d'environ 8 % au cours des 11 premières années de l'étude, de 2009 à 2020, comparativement à une augmentation de plus d'un point de pourcentage par an entre 2020 et 2023.

C'est environ le double du taux d'augmentation prépandémique.

Laura Anderson, autrice de l'étude et professeure agrégée à l'Université McMaster, affirme que ces résultats suggèrent que les restrictions de santé publique pendant la pandémie de COVID-19 pourraient avoir eu un impact sur les taux d'obésité.

Mme Anderson indique qu'il y a eu une «forte augmentation» des taux d'obésité chez les jeunes adultes, en particulier chez les jeunes femmes, qui ont enregistré une hausse de 4,7 % entre 2020 et 2023 dans le groupe d'âge le plus jeune.

La Dre Mélanie Henderson, endocrinologue pédiatrique et chercheuse au CHU Sainte-Justine, précise que la fermeture des gyms, des programmes parascolaires, des écoles et des lieux de travail a entraîné un manque de structure, une augmentation du temps passé devant les écrans et une plus grande proximité avec le réfrigérateur.

«C'était en quelque sorte la tempête parfaite», explique la Dre Henderson, qui n'avait aucun lien avec l'étude. Elle ajoute que l'adolescence est une période vulnérable qui aurait pu rendre les jeunes adultes plus sensibles aux conditions de la pandémie.

L'étude suggère également que le stress lié aux changements de situation professionnelle ou de prestation de soins pourrait avoir entraîné une prise de poids chez certains.

Le document souligne toutefois que des études plus approfondies sont nécessaires pour mieux comprendre les causes et comment les prévenir à l'avenir.

La Dre Henderson fait valoir que la première étape consiste à créer des politiques garantissant la disponibilité des services de santé pour traiter et gérer l'obésité.

—

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Hannah Alberga, La Presse Canadienne