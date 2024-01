Deux collectes de sang à venir dans la région

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a lancé, ce mardi 17 octobre, sa campagne de financement annuelle en sollicitant l'aide de la population et des entreprises locales. L'idée est d'amasser d'importantes sommes d'argent qui contribueront, de façon notable et durable, au déploiement de soins et de services de santé adaptés aux besoins des ...