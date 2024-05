Déjeuner-conférence sur la maladie de Parkinson

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA) les nouveaux cas de coqueluche déclarés dans les MRC de la Nouvelle-Beauce et de Lévis sont en hausse. Cependant, une diminution des cas est observée dans les MRC de Beauce-Sartigan, Beauce-Centre et des Etchemins qui étaient davantage touchés par ...