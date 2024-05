Coop de santé Robert-Cliche: le recrutement de membres demeure le défi numéro un

Malgré 15 années de croissance avec succès, le défi principal de la Coopérative de santé Robert-Cliche demeure encore et toujours le recrutement de membres pour la poursuite de la mission de l’organisme.

« Il est de plus en plus difficile de convaincre les gens de devenir membre ou de renouveler leur adhésion. Mais il est important de comprendre que sans la Coop de santé, nous ne pourrions pas offrir les services que nous connaissons aujourd’hui », a signalé hier soir la directrice générale, Marie-Claude Vachon, lors de l'Assemblée générale annuelle de l'établissement, qui s'est tenu à la Cache du golf de Beauceville.

En effet, des 5 989 membres utilisateurs consommateurs (clients) que comptait la coop en 2023, seulement 56% des patients adultes de la clinique étaient membres de l'organisme.

Il faut comprendre que les médecins sont regroupés en clinique médicale, laquelle utilise les services de la coopérative, dont principalement les installations de Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce. Ainsi un patient peut très bien rencontrer son médecin, qui est installé dans les locaux de la coop, sans nécessairement être membre de l'organisme.

Mme Vachon a calculé que si toutes les personnes qui fréquentent les deux installations adhéraient à l'organisme, cela représenterait plus de 4 500 nouveaux membres et 350 000 $ en revenus annuels. Ce apport supplémentaire de fonds permettrait de diminuer le coût des cotisations (qui est le même depuis 2016), d'investir dans de nouveaux équipements, de rembourser la dette actuelle et de planifier de futurs projets. Malgré tout, la coopérative a enregistré encore une fois une progression de son membership en 2023, avec l’adhésion de 505 nouveaux membres.

Au chapitre des finances, la Coop de santé a terminé l'année au 31 décembre 2023 avec un excédent de fonctionnement de 112 380 $ avec des revenus de 847 725 $ pour des dépenses de 741 846 $.

Pour les réalisations de l'an dernier, a indiqué le président du conseil d'administration, Benoit Paré, la Coop a fait l’inauguration de son agrandissement de la clinique de Saint-Joseph. Un projet de plus de 1,9 millions de dollars qui aura permis d’ajouter quatre bureaux de médecin et une salle de conférence. Après le départ de Dre Isabelle Patry, la clinique a accueilli Dre Line Fecteau, qui s'est jointe au groupe dès janvier 2024.

Départ de deux piliers

Cette AGA représentait la dernière pour le président du conseil d'administration, Benoît Paré, qui a annoncé son départ, après 16 années d’implication, dont huit à la tête de l'organisme.

L'autre pilier qui s'es retiré est Jean-Rock Veilleux, membre du conseil d’administration depuis les tous débuts de la coopérative en 2008.

La soirée a permis aussi d'élire par acclamation quatre membres à la table du CA, comblés par Édith Gagné-Nadeau (Siège 4/Saint-Séverin/Saint-Frédéric) Laurent Veilleux (Siège 6/Saint-Victor/Saint-Alfred), Jean Bolduc (Siège 8/Membre utilisateur producteur) et Dre Véronique Bureau-Morin (Siège 10/Membre de soutien). Le cinquième poste (Siège2/Saint-Joseph-de-Beauce et Des Érables) a nécessité une élection et c'est Denis Lafontaine qui l'a emporté devant Michel Doyon. Les officiers seront déterminés lors de la prochaine réunion du conseil d'administration.