Près de 12 000 $ remis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

C’est dans le cadre d’un spectacle bénéfice que les Citoyens du Monde de l’École des Deux Rives et de la Polyvalente de Saint-Georges ont remis à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) un don de 11 828 $ pour soutenir la cause de la santé des jeunes et des familles à l’Hôpital de Saint-Georges.

Tout au cours de l’année, environ 450 élèves du programme ont réalisé diverses activités, dont le Bas de Noël et le spectacle bénéfice.

Depuis leur implication à la cause, les responsables du programme ont remis à la FSBE plus de cent vingt cinq mille dollars, dont 12 513 $ en 2022-2023.

« La fondation tient à remercier tous les élèves et les enseignants qui s’impliquent année après année pour soutenir notre cause », a indiqué la présidente du conseil d'administration, Manon Veilleux.