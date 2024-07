Hôpital de Saint-Georges: occupation presque saturée à l'urgence

Les barbecues, les foyers extérieurs et les pots à feu portables sont au cœur de nombreux moments de détente et de rassemblements en été. Toutefois, l’utilisation de ces appareils peut quelquefois mener à des conséquences désastreuses. Afin que ces instants demeurent agréables et sans danger, il est essentiel de prendre quelques ...