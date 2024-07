Sept collectes de sang à venir dans la région

Saviez-vous que votre animal de compagnie peut lui aussi donner du sang et ainsi sauver des vies ? En effet, peu de propriétaires de chiens, de chats, de lapins et même de furets savent que leur animal peut, aux quatre à six semaines, faire un don de son sang. Chez les chiens, un don peut sauver jusqu'à cinq vies canines. Comme pour les ...