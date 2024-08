Québec s'attaque à la baisse des internats en psychologie

Le gouvernement du Québec a annoncé lundi plusieurs mesures qui touchent le programme de psychologie en enseignement supérieur. Il veut entre autres rehausser le nombre de stages et d'internats dans le réseau public, une denrée rare selon les universités.

Cette mesure et les trois autres annoncées lundi sont issues des recommandations du rapport du Groupe de travail sur l'optimisation de la formation en psychologie et en santé mentale, présidé par Hélène David.

Dans ce rapport de 180 pages, qui a été déposé en avril 2023, Mme David adresse une lettre à la ministre l'Enseignement supérieur, Pascale Déry. Elle fait valoir que les besoins des Québécois pour des services en santé mentale se sont accrus, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. «La capacité de nos systèmes publics de santé, de services sociaux et d’éducation a été mise à rude épreuve», pointe Mme David. Pour améliorer la situation, des changements sont de mise dans le réseau de l'enseignement supérieur, indique-t-elle.

Le rapport mentionne que toutes les universités rencontrées qui offrent des programmes de doctorat en psychologie font face à une «difficulté grandissante» pour trouver des places d’internats dans le réseau public de la santé et des services sociaux. «Cette situation semble d’ailleurs exacerbée pour l’année 2023-2024, l’offre d’internats étant, selon les universités, diminuée par rapport aux années précédentes», indique le rapport, qui contient 18 recommandations.

On soulève qu'une baisse de l’offre de stages peut faire en sorte que les universités qui interdisent les internats dans le secteur privé (ce qui est le cas de la majorité des établissements) seront forcées d’accepter que les étudiantes accomplissent leur internat, en partie ou en totalité, dans le système privé.

Pour faire face à cet enjeu, Québec annonce lundi des mesures pour mieux valoriser le travail des psychologues-superviseurs. Il souhaite ainsi augmenter le nombre de stages et d'internats dans le réseau public. Selon un communiqué du cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, les mesures permettront d'augmenter de 11,7 % le nombre d'internats pour 2024-2025.

Un doctorat moins long

Parmi les autres mesures annoncées, certains étudiants se réjouiront d'une réduction de la durée des études du doctorat en psychologie.

Dans un communiqué, Mme Dery et le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, ont expliqué qu'en révisant les exigences liées au projet de recherche et avec un meilleur encadrement des étudiants, il serait possible de diminuer la durée des études du doctorat en psychologie.

Le gouvernement provincial annonce également un financement de plus 2,6 millions $ pour soutenir 24 projets visant à optimiser les formations universitaires et à créer des programmes passerelles ou des programmes courts qualifiants, qui verront le jour d'ici l'automne 2025.

«Les programmes en cours de révision et les nouveaux à venir, dont les programmes courts et passerelles, viendront assurément garantir un meilleur accès aux services de première ligne en santé mentale pour toute la population québécoise», a commenté Mme Dery par voie de communiqué.

Pour bonifier les cohortes au doctorat clinique en psychologie et augmenter le nombre de bourses offertes aux internes en psychologie, le gouvernement investit également 1,8 million $ pour cette année scolaire ainsi que 2 millions $ annuellement pour la prochaine rentrée scolaire jusqu'à celle de 2028-2029.

Par ailleurs, deux nouveaux programmes de doctorat en psychologie clinique sont offerts cet automne par l'Université Bishop's et l'Université du Québec à Rimouski. Ensemble, ces deux programmes permettront de former 26 étudiants de plus.

La mise en œuvre des recommandations du rapport se poursuivra dans les prochains mois et les initiatives déjà implantées par les universités seront analysées.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne