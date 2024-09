Près de 4 000 $ versés au CHSLD de Sainte-Marie

La Fondation Le Crépuscule a versé un don de 3 600 $ au CHSLD de Sainte-Marie-de Beauce, pour l’achat de six chauffe-serviettes à l'intention des résidents et des résidents.

La somme contribuera aussi à offrir des activités mensuelles de zoothérapie.

«Nous désirons ainsi donner réconfort et chaleur aux résidents du CHSLD, précise le président de la Fondation, Gaston Lévesque. Les résidents peuvent utiliser ces serviettes chaudes après les bains, pour se réchauffer ou pour les aider à s'endormir.»

«Quant à la zoothérapie, elle a fait ses preuves, souligne la gestionnaire du CHSLD, Karen Jacques. Les visages s’illuminent au passage des animaux que les résidents caressent avec joie. Cela leur rappelle de beaux souvenirs et leur fait vivre de belles émotions.»

Signalons que la Fondation Le Crépuscule est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir, d’encourager et de soutenir financièrement les projets liés aux soins et aux services de santé dispensés à la population du territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce.