Soirée-bénéfice Le Sillon: collecte record de 60 000$

Plus de 180 convives ont pris part, samedi, à la 7e Soirée-bénéfice au profit de l’organisme Le Sillon, qui a permis d'amasser la somme de 60 000 $, un montant record pour cet événement.

Ce dernier a été organisé cette année encore par Mario Poker Roy et Bernard Gilbert, du resto-bar La Cage de Saint-Georges.

Signalons que Le Sillon est un organisme à but non lucratif, ayant comme mission d’offrir un support psychosocial ainsi que des d’interventions adaptées aux besoins spécifiques des proches d'une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale.

« Pour les proches d’une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale, l'épuisement physique et mental est fréquent, car ils jonglent entre leur propre vie et les besoins de la personne aidée, explique Catherine Cliche, directrice générale du groupe. Ils peuvent également éprouver de la culpabilité ou de l'incertitude quant à leur rôle. Notre soutien psychosocial offre un espace d’écoute où ils peuvent exprimer leurs préoccupations, réduisant ainsi le stress et l'épuisement. Il permet également de briser l'isolement en favorisant des échanges avec d'autres aidants vivant des situations similaires.»

Les membres du conseil d’administration et l’équipe de Le Sillon ont tenu à remercier grandement l’implication des deux organisateurs qui, depuis plusieurs années, s’investissent pour la réalisation de ces soirées-bénéfices. « Sans eux, cet événement d’envergure ne serait pas possible. Merci à tous les donateurs, les commanditaires et les personnes présentes à la soirée », a conclu Mme Cliche.