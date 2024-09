Quatre collectes de sang programmées dans la région

La Fondation Le Crépuscule a versé un don de 3 600 $ au CHSLD de Sainte-Marie-de Beauce, pour l’achat de six chauffe-serviettes à l'intention des résidents et des résidents. La somme contribuera aussi à offrir des activités mensuelles de zoothérapie. «Nous désirons ainsi donner réconfort et chaleur aux résidents du CHSLD, précise le président ...