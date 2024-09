Ottawa crée l'Agence canadienne de préparation aux urgences sanitaires

Les libéraux fédéraux créent une nouvelle agence pour renforcer la capacité du Canada à lutter contre les maladies infectieuses qui se propagent rapidement et à se protéger contre de futures pandémies.

L'Agence canadienne de préparation aux urgences sanitaires a pour mission de stimuler le secteur canadien des sciences de la vie et de veiller à ce que la population ait un accès plus rapide aux vaccins, aux traitements médicaux et aux diagnostics en accélérant le passage de la recherche à la commercialisation.

Elle coordonnera les efforts entre l'industrie canadienne et les chercheurs universitaires, ainsi qu'avec les partenaires internationaux.

Cette initiative fait suite à une démarche similaire de l'Union européenne, qui a créé en 2021 une agence chargée non seulement de préparer le continent aux pandémies, mais aussi de tirer des leçons des erreurs commises durant la pandémie de COVID-19.

Une fois pleinement opérationnelle, l'agence disposera d'un «plan d'action industriel» qui lui permettra d'agir rapidement en matière de recherche et de mobilisation industrielles si une autre urgence sanitaire est déclarée.

Le Canada n'était pas adéquatement préparé à faire face à la pandémie de COVID-19. Le stock de matériel d'urgence était obsolète et insuffisant et l'industrie de la production de vaccins était pratiquement inexistante.

Dylan Robertson, La Presse Canadienne