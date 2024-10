Bon départ pour la campagne de vaccination contre les virus respiratoires

La campagne de vaccination contre la grippe et la COVID-19 connaît un départ supérieur à l'année dernière. Environ 65 000 rendez-vous de plus ont été pris cet automne en comparaison avec la même période en 2023.

La santé publique a lancé la campagne de vaccination contre les virus respiratoires le 7 octobre dernier. Les personnes vulnérables étaient d'abord priorisées, puis les plages de rendez-vous ont été ouvertes à toute la population le 16 octobre.

Il n'est pas trop tard pour prendre rendez-vous pour ceux qui souhaitent recevoir le vaccin. La Dre Caroline Quach, qui est pédiatre et microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine, avait expliqué au moment du lancement de la campagne de vaccination que le plus tôt on était vacciné, le plus vite on était protégé contre les virus. Elle avait indiqué qu'il faut environ deux semaines pour que les anticorps se développent après la vaccination.

Il est possible de recevoir le vaccin contre l'influenza et contre la COVID-19 au même moment. C'est cette option que la grande majorité des Québécois ont favorisée.

Selon des données transmises par Santé Québec, en date du 22 octobre, 766 975 rendez-vous ont été pris pour la vaccination. De ce nombre, 48 000 ont choisi de recevoir seulement le vaccin contre l'influenza; 12 000 personnes recevront une dose contre la COVID-19; et 706 000 ont choisi l'option de se prémunir contre les deux virus en même temps.

La majorité des rendez-vous ont été pris par des personnes pour qui la vaccination était recommandée par la santé publique. Les autres personnes à risque sont notamment les personnes de 60 ans et plus, les personnes immunodéprimées ou atteintes d'une maladie chronique ainsi que les femmes enceintes.

Les résidants en CHSLD sont également considérés comme une clientèle vulnérable. À ce jour, environ 70 % des établissements ont été visités pour administrer les vaccins et la progression se poursuit.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne