La Fondation Santé Beauce-Etchemin entreprend sa sollicitation téléphonique

La Fondation Santé Beauce-Etchemin vient d'annoncer le lancement de sa campagne annuelle de sollicitation téléphonique, une initiative visant à renouer avec ses donateurs et à encourager le renouvellement de leur précieux soutien.

Cette campagne s'adresse à celles et ceux qui, année après année, se laissent toucher par le «syndrome généreux», cette envie irrésistible de contribuer encore et encore à l'amélioration des soins de santé dans la région.

Avec des projets en cours totalisant près de 4 500 000 $, la Fondation poursuit sa mission de répondre aux besoins de santé de la communauté. À ce jour, ce sont plus de 15 000 000 $ qui ont été investis grâce à la générosité de la communauté, permettant d’offrir des équipements et services de qualité aux établissements de santé de la Beauce et des Etchemins.

Pour en savoir plus sur les projets ou pour faire un don, visitez le site web: fondationsantebe.com.