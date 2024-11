L’effectif infirmier en hausse de 2,16 % en Chaudière-Appalaches

Le territoire de Chaudière-Appalaches compte actuellement 3 116 infirmières et infirmiers qui peuvent exercer la profession, soit un taux de croissance de 2,16 % par rapport à l’année précédente à pareille date.

C'est ce qui ressort du nouveau tableau de bord interactif de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), disponible en ligne, afin de diffuser ses données statistiques en temps réel.

Pour l'ensemble du Québec, on compte actuellement 82 381 infirmières et infirmiers, une augmentation de 2,93 % comparativement à l'an dernier.

Le tableau ci-joint révèle qu'en Chaudière-Appalaches, 75% des effectifs travaillent à temps complet régulier. La moyenne d'âge est de 41,8 ans.

« Le portrait de l’effectif infirmier est loin d’être statique et peut évoluer en cours d’année, ce que notre rapport statistique traditionnel ne permettait pas de refléter. Le nouveau tableau de bord de l’effectif apporte une nouvelle perspective illustrant les variations depuis 2018. Il vient remplacer la publication (et les versions régionales) du rapport statistique en donnant un portrait de l’effectif infirmier avec plus d’affinités [...] La profession infirmière reste attractive et l’intérêt de la relève pour celle-ci est bien présent », a indiqué Luc Mathieu, président de l’OIIQ.