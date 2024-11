Plus de 330 participants au colloque du développement de l’enfance

Ce sont plus de 330 personnes qui ont pris part, le 20 novembre, à un colloque sur le thème du développement global des enfants de 0 à 12 ans de la Chaudière-Appalaches.

On y retrouvait des décideurs, gestionnaires, professionnels et intervenants provenant du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, du réseau des services de garde éducatifs, des centres de services scolaires, des écoles, des municipalités et des organismes communautaires du territoire administratif.

L'événement avait pour objectifs la mobilisation du milieu et le partage de connaissances et des pratiques gagnantes, dans le but de favoriser les saines habitudes de vie et la santé mentale positive dans les milieux où évoluent les enfants. Le fait de regrouper des partenaires de milieux différents et de combiner réseautage et partage de connaissances a rendu ce colloque unique.

Les participants ont assisté à une série de conférences et d'ateliers riches en contenu. La journée s’est ouverte avec la conférence très attendue du Dr Jean-François Chicoine, pédiatre au CHU Sainte-Justine, sur les effets des écrans sur les 0-12 ans. Elle a suscité de vives réflexions sur l’impact de ces technologies sur leur développement. C’est un sujet d’actualité dans le contexte de la surconsommation des écrans.

Les autres sujets abordés ont été l’éducation par la nature, la compréhension et l’encadrement des jeux de bataille, la puissance du regard en éducation et l’insécurité alimentaire. Aussi, un atelier collaboratif, organisé avec Communagir, a permis le partage de connaissances, d’expériences et de pratiques exemplaires entre les participants.

«Nous sommes vraiment satisfaits du déroulement du colloque, autant du point de vue de la participation du milieu que de la qualité des présentations offertes par les conférenciers invités. On a senti que c’était un rendez-vous pertinent et attendu qui motivera plusieurs à poursuivre leurs actions pour le bien-être des enfants», a commenté Élise Paradis, directrice du Regroupement des CPE de Québec et Chaudière-Appalaches.

«Il y a de nombreuses actions mises en place dans la région et une communauté de professionnels motivés et extrêmement compétents. Réunir toutes ces personnes et favoriser les échanges et le partage d’apprentissages se traduira en retombées positives et concrètes dans les différents milieux. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer un environnement où chaque enfant de la région de la Chaudière-Appalaches a la possibilité de s’épanouir pleinement et de réaliser son potentiel», a conclu Dre Liliana Romero, directrice de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Le colloque a été organisé par le Regroupement des CPE de Québec et Chaudière-Appalaches, en collaboration avec une équipe de professionnels de la Direction de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches. Il a été financé par la Direction de santé publique et la Table de concertation sur les saines habitudes de vie de la Chaudière-Appalaches.