Hôpital de Saint-Georges: l'urgence achalandée à 162%

Selon les données recueillies sur le site du gouvernement du Québec à 10 h ce matin, le taux d’occupation des civières à l'urgence de l'Hôpital de Saint-Georges s'établissait à 162%, avec une tendance à la hausse.

Comparativement, il était à 190% pour l'Hôpital de Thetford, à 140% à celui de Montmagny, et à 153 pour cent à l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Le nombre total de personnes à l’urgence de Saint-Georges se chiffrait à 54, alors que 12 d'entre elles attendaient de voir un médecin.

De même, le temps d'attente estimé pour un cas non prioritaire, avant de voir un médecin, était de quatre heures et neuf minutes.

Par ailleurs, selon la compilation des données de la veille, la durée moyenne de séjour des personnes dans la salle d’attente était de trois heures et 32 minutes, alors que la durée moyenne de séjour des personnes en attente sur une civière se situait à 14 heures et 31 minutes.

Bilan de Santé Québec

Après plusieurs jours d'achalandage soutenu dans le réseau, Santé Québec a présenté, ce matin en point de presse, un bilan de la situation, spécifiant que les taux d'achalandage demeurent élevés dans les urgences des hôpitaux du Québec, mais que la durée moyenne de séjour s'est améliorée.

Ainsi, en comparaison avec l'an dernier (entre 2023-2024 et 2024-2025), le taux d'occupation des civières est passé de 113% à 106%, pour la période du 28 décembre au 8 janvier. La situation est donc considérée comme étant stable, pour les responsables de l'agence.

La durée moyenne de séjour est passée de 19,2 heures à 17,9 heures, soit une amélioration de 1,3 heures par patient, pendant la même période.

Parmi les 55 établissements de plus de 100 lits au Québec, 35 se sont améliorés ou sont restés stables dans les deux indicateurs, soit le taux d'occupation des civières et la durée moyenne de séjour, 13 se sont améliorés sur l'un des deux indicateurs et sept se sont détériorés pour les deux indicateurs.

Par ailleurs, la période hivernale n'est pas encore terminée et plusieurs efforts restent à faire pour améliorer la situation à l'urgence

Santé Québec signale que 44,5% des visites à l'urgence sont des patients dont les besoins sont non urgents et qui pourraient être traités en première ligne. À cet effet, l'agence signale que des services alternatifs existent: le 811 Info-Santé ou Info-Social, le Guichet d'accès à la première ligne, les pharmaciens et les médecins de famille.