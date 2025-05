Familles d’enfants malades: l’histoire de Léo de Saint-Ludger

Avoir accès à des soins de santé spécifiques pour un enfant malade ou blessé peut être complexe dans des régions comme la Beauce.

Les soins spécialisés aux enfants étant souvent centralisés à Québec et à Montréal obligent de nombreuses familles à se déplacer et à devoir passer de longues périodes loin de la maison et des ressources y étant offertes.

Lors de ces moments difficiles, trouver une place pour passer la nuit est un défi auquel les familles ne sont pas préparées. Il est pourtant essentiel pour ces familles d'avoir accès à un espace bienveillant et au confort d'une maison où l'on peut se réfugier.

Des familles comme celle de Léo Breton-Mercier, un petit garçon de Saint-Ludger, qui a vécu un grand bouleversement dès ses premiers instants de vie. Né à seulement 26 semaines de grossesse, Léo a dû être hospitalisé d’urgence à plus de 2 h 15 de route de sa maison.

Grâce au Manoir Ronald McDonald de Québec, ses parents, Maryse et Éric, ont pu rester à ses côtés tout au long de son hospitalisation, pour un total de 94 nuitées en 2024. Ce n’était pas leur première expérience au Manoir: Maryse y avait déjà séjourné avec ses enfants Mary-Ann et Nolan lors de précédents séjours hospitaliers. Pour la famille Breton-Mercier, le Manoir est bien plus qu’un hébergement — c’est un véritable soutien dans les moments les plus éprouvants.

En 2024, au Québec, des familles issues de 650 communautés ont bénéficié du soutien offert par l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM), dont plus de 170 pour le Manoir de Québec seulement.

Dans le but d'appuyer les familles d'enfants malades ou blessés partout au pays, McDonald's du Canada et ses franchisés locaux reviennent avec l’événement du Grand McDon le jeudi 8 mai, afin d'amasser des fonds au profit de l'OMRM et d'autres organismes locaux de bienfaisance œuvrant pour les enfants.