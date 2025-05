Près de 70 % des Canadiens appuient la vaccination obligatoire des enfants

Un nouveau sondage révèle que près de 70 % des Canadiens sont favorables à la vaccination obligatoire des enfants.

Ce sondage de l'Institut Angus Reid intervient alors que plusieurs provinces sont aux prises avec une épidémie de rougeole qui touche principalement les nourrissons, les enfants et les adolescents qui ne sont pas vaccinés.

Lors du sondage, réalisé auprès de près de 1700 Canadiens entre le 20 et le 23 mai, 69 % des répondants ont estimé que la preuve de vaccination devrait être exigée pour que les enfants puissent fréquenter les garderies et les écoles.

Ce taux est légèrement inférieur en Alberta, où il s'élève à 60 %. Cependant, il a augmenté par rapport à l'an dernier dans cette province, lorsqu'il s'était élevé à 48 %.

La semaine dernière, l'Ontario a signalé que près de 1800 cas de rougeole avaient été détectés depuis le début de l'épidémie, en octobre. L'Alberta a pour sa part répertorié 628 cas.

Au Québec, 40 cas de rougeole ont été confirmés au cours de l'éclosion qui s'est amorcée en décembre dernier et qui a pris fin en avril. Une autre éclosion avait eu lieu entre février et juin 2024, tandis que d'autres cas sporadiques sont survenus en 2024 et 2025.

Lors du coup de sonde, 37 % des répondants en Alberta ont dit ne pas avoir confiance envers la réponse de leur gouvernement provincial à l'épidémie de rougeole.

Ce taux était beaucoup plus faible au Québec, à 18 %, tandis qu'il s'élevait à 30 % en Saskatchewan et à 27 % en Ontario.

Un article publié en octobre dans la Revue canadienne de santé publique a révélé qu'environ 76 % des enfants de sept ans avaient été vaccinés contre la rougeole en 2023, comparativement à un peu plus de 86 % en 2019.

L'organisme professionnel du secteur des sondages, le Conseil de recherche et d’intelligence marketing canadien, indique que les sondages en ligne ne peuvent pas se voir attribuer une marge d'erreur, car ils ne sont pas effectués auprès d'un échantillon aléatoire de la population.

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Hannah Alberga, La Presse Canadienne